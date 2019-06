Cum arata iubita lui Cristi Manea dupa ce a fost lovita de suporteri! Imagini incredibile. FOTO

Iubita lui Cristi Manea, Andreea, a fost protagonista unui incident neplacut la finalul partidei dintre Romania si Franta de la EURO U21.

Romania s-a calificat in semifinale la EURO U21, iar bucuria lui Cristi Manea a fost umbrita de un incident in care a fost implicata iubita sa in tribune. Femeia a fost agresata de un suporter si a ajuns la spital. Andreea s-a ales cu 2 copci, iar agresorii au fost retinuti de politie. Andreea a fost surprinsa de camerele foto plina de sange, in momentul in care medicii o duceau catre ambulanta.



"Sper ca cei vinovati sa nu mai intre vreodata pe stadion!", a fost mesajul ferm al lui Mirel Radoi, care a cerut un loc special pentru familiile jucatorilor la semifinala de joi cu Germania de la Bologna.

Andreea Alina a facut parte din grupul iubitelor de fotbalisti care i-au incurajat pe jucatorii Romaniei la EURO U21.