Islanda se pregateste de barajul cu Romania! Nordicii au invins Canada intr-un meci amical

Islandezii efectueaza un stagiu de pregatire in California.

Romania va intalni Islanda in barajul pentru EURO 2020 pe 26 martie, in deplasare. Nordicii vor cu orice pret sa mearga la turneul final, asa si-au programat doua amicale, in Statele Unite ale Americii, cu El Salvador si Canada.

In primul meci, Islanda a invins cu 1-0 pe Canada, intr-o partida in care nord-americanii au dominat autoritar partida. Asa cum era de asteptat, islandezii se bazeaza foarte multe pe fazele fixe, Eyjolfsson reusind singurul gol al partidei in urma unui corner, in minutul 21.

Selectionerul Erik Hamren nu s-a putut baza pe Sigurdsson de la Everton, Trautason de la Malmo, Pallson de la Darmstadt si Bodvarsson de la Milwall. In schimb, jucatori importanti precum Halldorson, Arnason sau Finnbogasson au fost in lot.