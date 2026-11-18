Bosnia - România a contat pentru etapa cu numărul 6 din UEFA Nations League. „Tricolorii” au început mai bine la Zenica, reușind să deschidă scorul în minutul 6, prin Bîrligea, ca ulterior să aibă mai multe ocazii tot prin atacantul de la Frosinone.

Suporterii Bosniei, scandări grave în meciul cu România

În ciuda jocului bun din primul act, echipa națională s-a trezit egalată fix înainte de pauză. Tahirovic a marcat în minutul 44, după ce Andrei Rațiu a bâlbâit o minge în propriul careu. Tot bosniancii au punctat în actul secund, prin Bajraktarevic, astfel că tabela a arătat la final 2-1.

Înainte de golul de 2-1, partida a fost oprită preț de câteva zeci de secunde în minutul 72. Motivul? Suporterii echipei gazdă au recurs la scandări rasiste, iar arbitrul, în consecință, a întrerupt desfășurarea jocului. Ulterior, crainicul a făcut un anunț, astfel că fanii aflați la Zenica au încetat.

Din tribunele stadionului din Zenica s-a scandat „ț****ii, ț****ii”. În mod normal, UEFA va sancționa dur evenimentele reprobabile, iar Bosnia riscă să își dispute următoarele meciuri fără spectatori.