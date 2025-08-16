Înainte de meci, Mihai Stoica nu a ratat ocazia de a-și marca performanțele personale. Oficialul roș-albaștrilor a ajuns la borna 178 de meciuri în cupele europene și a transmis: „Mai am 8 anul ăsta“.

Explicația e simplă: FCSB are deja garantate două partide cu scoțienii, iar dacă nu reușește calificarea, sezonul european va continua în Conference League, unde sunt asigurate șase meciuri în faza grupelor.

Aberdeen, start modest de sezon

Pentru echipa lui Elias Charalambous, dubla cu Aberdeen începe joi, 21 august, pe „Pittodrie Stadium“, de la ora 21:45. Returul e programat pe 28 august, la București. Va fi prima întâlnire directă dintre cele două cluburi.

Adversarii vin după un start modest de sezon, cu două eșecuri în campionat (0-2 cu Hearts și 0-2 cu Celtic), dar rămân o echipă redutabilă în fața propriilor fani. În schimb, campioana României vine cu moral bun, după ce a eliminat-o pe Drita în turul precedent.

