Florin Niță, gata să revină! VIDEO cu portarul la antrenamente

Florin Niță, surprins la antrenamente! 

La începutul lunii iulie Florin Niță va împlini 39 de ani, iar la acel moment ar putea să fie acontat de o echipă din afara României, acolo unde a anunțat că vrea să ajungă.

Până atunci însă, el se pregătește în țară. În ultima perioadă, Florin Niță s-a pregătit individual în București și așteaptă un nou contract. El exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în Superliga la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.

Portarul Florin Niță se antrenează individual și e gata să revină în fotbal

Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.

Acum, Niță se pregătește la academia de portari a lui Florin Tene, fost portar, fost antrenor cu portarii chiar la FCSB, unde l-a pregătit pe Florin Niță. Acesta din urmă a învățat foarte multe de la Tene, motiv pentru care a decis să apeleze la el chiar și în această perioadă, în care își dorește să mai prindă un contract în afara României.

Trage tare pentru a rămâne la un nivel cât mai bun, mai ales că vârsta nu iartă pe nimeni și orice perioadă în care nu se pregătește ar putea să conteze de două ori mai mult în cazul fotbaliștilor trecuți de o vârstă.

Niță a jucat în sezonul trecut la Damac, în Arabia Saudită. Veteranul dintre buturi este în continuare fără angajament și cel mai probabil așteaptă acum o nouă aventură, poate ultima din carieră.

Florin Niță țintește un transfer în afara României

Portarul are în palmares două titluri de campion, o Cupă a României și două Cupe ale Ligii, iar ultimul meci oficial l-a jucat pe 26 mai 2025, în Arabia Saudită, contra lui Al-Ittihad.

Experimentatul goalkeeper român traversează o perioadă atipică a carierei sale. După despărțirea de formația saudită Damac FC, pe 1 iulie 2025, el a rămas fără angajament. Deși cota sa de piață actuală a ajuns la 150.000 de euro, sportivul refuză să ia în calcul retragerea din activitate.

În perioada de iarnă, fostul tricolor a ales să facă deplasarea în stagiul de pregătire din Antalya alături de echipa de juniori Barca Academy România, structură sportivă unde este legitimat și fiul său, care evoluează de asemenea pe postul de portar.

La naționala României, fostul portar de la FCSB are 31 de meciuri

Niță a bifat 31 de selecții la echipa națională a României, iar ultima sa prezență pe teren sub tricolor datează din 21 martie 2025, într-un meci pierdut în fața Bosniei (0-1) în preliminariile Campionatului Mondial. Ulterior, el a mai fost prezent în lotul convocat în iunie 2025 pentru duelurile cu Austria și Cipru, însă a rămas pe banca de rezerve.

De-a lungul carierei, jucătorul a evoluat pentru cluburi importante precum FCSB, Sparta Praga, Gaziantep și Damac. Deși a fost pe lista mai multor formații din Superliga în perioada de mercato din vara trecută, el a transmis că obiectivul său principal rămâne un transfer în afara țării.

  • Florin nita
"Dacă Dumnezeu voia altceva pentru mine, m-aș fi bătut să te am!" Laura Niță, mesaj de suflet pentru Florin Niță, în ziua în care portarul României împlinește 37 de ani
