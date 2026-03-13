La începutul lunii iulie Florin Niță va împlini 39 de ani, iar la acel moment ar putea să fie acontat de o echipă din afara României, acolo unde a anunțat că vrea să ajungă.

Până atunci însă, el se pregătește în țară. În ultima perioadă, Florin Niță s-a pregătit individual în București și așteaptă un nou contract. El exclude o revenire în România. Niță a jucat ultima oară în Superliga la FCSB, în perioada 2013-2018. Ulterior s-a transferat în Cehia, la Sparta Praga, care a plătit 1.350.000 de euro pentru serviciile sale.

Portarul Florin Niță se antrenează individual și e gata să revină în fotbal

Titular la EURO 2024, Niță a apărat poarta României și în campania din Liga Națiunilor, de toamna trecută. A mai apărut între buturi la duelul cu Bosnia (0-1) din preliminariile CM 2026, iar ulterior a fost trecut pe banca de rezerve sau nu a mai fost convocat.

Acum, Niță se pregătește la academia de portari a lui Florin Tene, fost portar, fost antrenor cu portarii chiar la FCSB, unde l-a pregătit pe Florin Niță. Acesta din urmă a învățat foarte multe de la Tene, motiv pentru care a decis să apeleze la el chiar și în această perioadă, în care își dorește să mai prindă un contract în afara României.