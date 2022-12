Într-un interviu oferit pentru Sport.ro, Gabi Balint a vorbit despre mai multe subiecte de larg interes pentru fanii fotbalului. Atacantul naționalei la Coppa del Mondo a oferit un răspuns savuros și la o întrebare care arde! "Când se va mai califica reprezentativa României la o ediție a CM?".

"Vorba lui Hagi: „Ne vom mai califica doar atunci când vom organiza noi Campinatul Mondial!”, a răspuns inițial Balint, care apoi a dezvoltat, pedalând pe ideea noului format de desfășurare a CM.

"Da, vor fi 48... Hai să fim optimiști! Măcar optimismul să ne rămână... Dar e greu... E greu, pentru că s-a schimbat mult mentalitatea la noi. Nu mai avem nici valoarea pe care o aveam odată. E altceva fotbalul românesc de acum.

Nu s-a făcut mare lucru, nu s-a semănat, ca să avem de unde culege... Vrem tot timpul rezultate, dar nu facem nimic ca să le obținem. Adică ne păcălim foarte mult. Foarte multă păcăleală a fost în ultimii ani în fotbalul românesc", a declarat Balint, pentru Sport.ro.

România a fost ultima dată la un Mondial în 1998, când a fost eliminată de Croația, în optimile de finală, scor 0-1. Davor Suker a marcat din penalty.

Schimbări majore plănuite de FIFA pentru Mondialul din 2026

Europa va avea rezervate 16 locuri la turneul final, Africa nouă locuri (plus unul la baraj), Asia opt (plus unul la baraj), America de Sud şase (plus unul la baraj), America de Nord şi Centrală şase (plus unul la baraj), iar Oceania un loc.

The Athletic scrie că cele 48 de echipe ar putea fi repartizate în 16 grupe de câte trei echipe, spre deosebire de grupele clasice formate din câte patru naționale, așa cum se întâmplă și la ediția din acest an.

Primele două clasate din fiecare grupă ar urma să se califice în 16-imi, o fază suplimentară a competiției, având în vedere creșterea numărului de echipe participante.

Sursa citată scrie că FIFA nu a luat încă o decizie finală în privința numărului de echipe din fiecare grupă. Varianta cu patru echipe rămâne pe masă și ar fi ceva mai atractivă, având în vedere numărul mai mare de jocuri.