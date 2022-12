Fotbalistul de la FC Barcelona care n-ar pleca pentru nimic în lume: „Vreau să-mi prelungesc contractul!”

În actuala stagiune, tehnicianul formației, Xavi Hernandez, l-a folosit pe fundașul lateral, Sergi Roberto, în nouă ocazii în campionat, iar fotbalistul a reușit să se impună pe tabelă de două ori.

Sergi Roberto este pregătit să-și prelungească înțelegerea cu trupa din La Liga. Fundașul lateral se află din 2013 la echipa mare a Barcelonei și nu dă semne că ar vrea să plece. De altfel, este singurul club la care a evoluat spaniolul născut la Reus, care va împlini 31 de ani pe 7 februarie anul viitor.

„Vreau să-mi prelungesc contractul cu Barcelona și asta este prioritatea mea. Nu suntem în negocieri cu cluburi în acest moment. Xavi mi-a spus deja că vrea să rămân și să continui aici”, a spus Sergi Roberto, potrivit jurnalistului sportiv, Fabrizio Romano.

Sergi Roberto: “I really want to extend my contract with Barcelona and it’s my priority. We are not in negotiations with the club yet”, tells @esportsrac1 ???????? #FCB

