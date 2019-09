Cand a decis Sapunaru sa se retraga: "Sincer, de curand!" Momentul primei convocari si primul meci in care a fost capitanul nationalei: "Sunt cuvinte prea putine ca sa exprime realitatea!"

Dupa ce ieri a decis sa isi anunte decizia de a se retrage printr-o scrisoare oficiala, Cristi Sapunaru a oferit cateva raspunsuri intr-un interviu acordat celor la FRF.

Cristian Sapunaru si-a adus aminte de prima s-a convocare la echipa nationala si ce sentiment a simtit in acel moment:"Eram la Rapid, se apropia Euro 2008, se tot vorbea de selectia pentru lotul final. Se vehicula si numele meu, dar nu indrazneam sa cred. A fost un vis devenit realitate cand am auzit ca sunt chemat pentru meciul amical dinaintea turneului final. Am simtit ca va fi bine".

De asemenea fundasul a descris si momentul in care a purtat pentru prima oara banderola de capitan la nationala:"Stii ca se tot vorbeste despre momentul in care te simti fotbalist... Ei bine, eu cand am purtat prima oara banderola echipei nationale, m-am simtit roman mandru, fericit, fotbalist, parirnte implinit, toate la un loc! Aici sunt cuvinte prea putine ca sa exprime realitatea. Am fost fericit ca om, ca roman si ca jucator".

Intrebat despre decizia de a se retrage, Cristian Sapunaru a raspuns: "Sincer, de curand. Poate am mai glumit inainte, dar in ultima perioada m-am gandit serios"

Fostul capitan nu s-a ferit sa vorbeasca si despre generatia tanara care vine din spate si care promite foarte mult: "I-am simtit ca fotbalisti talentati si seriosi. Sa isi pastreze seriozitatea, ca talentul nu-l pot pierde! Chiar cred ca vor ajuta mult echipa nationala si ca pot sa ne faca fericiti pe viitor".

In incheiere Cristian Sapunaru a fost pus sa isi descrie viata sa ca fotbalist la echipa nationala intr-o propozitie, iar aceasta a fost:"Cristian Sapunaru a fost la echipa nationala un fotbalist care a dat totul mereu si care nu a facut compromisuri cand a fost vorba de Romania".