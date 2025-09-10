Denis Drăguș a deschis scorul după doar două minute și tot el a ”dublat” avantajul oaspeților în minutul 18. Ciprioții au redus din diferență prin Loizou în minutul 29.



Lovitura de grație a fost dată de Charalampos Charalampous în minutul 76, cu un șut imparabil din interiorul careului, la care Horațiu Moldovan nu a putut interveni. Astfel, România pierde două puncte importante în Cipru și Mondialul pare tot mai departe.



Adi Popa: ”Olăroiu este prima variantă care îmi vine în minte”



Mircea Lucescu (80 de ani) mai are în continuare șansa de a duce România la Campionatul Mondial. Datorită parcursului perfect din UEFA Nations League, ”tricolorii” au asigurat locul la baraj, unde, cel mai probabil, vor întâlni un adversar mai bine cotat.



Întrebat despre o variantă de posibil înlocuitor pentru selecționerul României, Adi Popa (37 de ani) a rostit numele lui Cosmin Olăroiu, fostul antrenor al FCSB-ului, care este în prezent selecționerul Emiratelor Arabe Unite.



„Tot timpul când am avut un antrenor român, mai ales în istoria recentă, după prima înfrângere: ”Gata, să plece!”. După ce ne-am rugat cu chiu, cu vai de el. Sincer, nu am stat să mă gândesc, dar prima variantă care îmi vine în minte este Cosmin Olăroiu. Dacă ar fi disponibil”, a spus Adi Popa, la iamsport.ro.



În luna octombrie, România va disputa un alt meci amical, pe teren propriu, cu Moldova, iar apoi va urma meciul de ”totul sau nimic” cu Austria, pe Arena Națională.



Bosnia (deplasare) și San Marino (acasă) vor fi ultimele adversare ale României din campania de calificare la Campionatul Mondial, iar meciurile se vor disputa în luna noiembrie.

