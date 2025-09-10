Am condus cu 2-0 în minutul 18 un adversar cu care ne-am distrat la fiecare ocazie, dar puteam pierde în prelungiri, dacă gazdele fructificau una dintre cele două ocazii avute după minutul 90. Care sunt cauzele dezastrului de la Nicosia, sinonim cu ieșirea oficială a României din fotbalul cu pretenții? 1. Am plătit letargia lui Lucescu Deși ne-am trezit devreme în avantaj grație momentelor de inspirație ale lui Denis Drăguș, scorul de 1-2 la pauză a fost corect, pentru că ne-am relaxat prematur și am oferit șansa revenirii unei echipe care nu mai avea nimic de pierdut. Pe fondul saltului calitativ din jocul Ciprului, Il Luce nu a simțit pericolul, a schimbat la alibi și a făcut-o foarte prost. Man, groaznic (și) la Nicosia a rămas pe teren pentru a greși la faza golului al doilea, Dobre - mult mai activ - a fost înlocuit cu Miculescu, trimis să joace în stânga, pe o poziție pe care nu s-a mai aflat din perioada UTA Arad. Golul de 2-2 nu a venit întâmplător, apoi introducerile lui Sorescu și Șut au fost alegeri imposibil de explicat. E egalul rușinos al unui selecționer depășit!

2. Stanciu și Marin au dormit. Din nou! Cu Drăguș și Dobre activi, cu Marius Marin în nota obișnuită și fără greșeli evidente în apărare, buba din jocul României a fost și de această dată incapacitatea lui Răzvan Marin și Nicolae Stanciu, cei doi lideri de la mijlocul terenului, de a juca măcar la 70% din potențialul arătat în trecut. Ei ar fi trebuit să dea tonul agresivității, să-și trezească coechipierii la realitatea dură din teren, dar ambii s-au ascuns de responsabilitate, au pierdut ritmul jocului și au confirmat perioada nefastă care durează deja de prea mult timp. Liderii de la EURO 2024 sunt de nerecunoscut, pe cale de consecință și jocul suferă teribil.

3.Dennis Man are conștiința încărcată. Cândva marea vedetă a fotbalului românesc, aripa dreaptă de la PSV Eindhoven a mers în Cipru pentru a-și recăpăta încrederea pierdută la echipa de club, dar nu a făcut decât să se afunde și mai mult în mediocritate. Faza etalon pentru actualul Man s-a petrecut în minutul 41, când Nicușor Bancu l-a lansat excelent, a scăpat singur cu portarul, dar a preferat o finalizare moale, previzibilă, ceva între scăriță și un șut plasat la colțul lung. Se putea face 3-1 la pauză, puteam striga game over, dar, în schimb, am terminat repriza cu un singur gol avantaj și le-am oferit adversarilor un dram de speranță. După pauză, Man nu doar că l-a abandonat pe Rațiu pe fază defensivă, dar când a venit în propriul teren a fost o bombă cu ceas pentru coechipieri: a pierdut mingea la o fază rezolvată greu de Burcă în startul părții a doua, apoi tot de la el a plecat și faza din care ciprioții au egalat. Marți, la Nicosia, s-a prezentat doar umbra fotbalistului încântător de acum un an.

4. Au dispărut încrederea și spiritul de sacrificiu Meciul de la Nicosia poate fi interpretat și drept finalul Generației de Suflet, apelativ pe care echipa României l-a câștigat din partea lui Edward Iordănescu grație modului impecabil în care s-a dăruit contra adversarilor superiori și a seriozității cu care obișnuia să atace fiecare meci. În afara lui Dobre și a lui Drăguș, ceilalți au părut blazați, consumați, loviți în orgoliu de lecția de fotbal primită de la Canada pe Arena Națională și în niciun caz capabili să se ajute unul pe altul, așa cum o făceau în drumul spre Germania și la turneul final din vara lui 2024. Din Generația de Suflet au rămas doar amintirile unei veri frumoase, cioburi ale unei echipe reprezentative care, limitată, punea inimă în tot ce făcea și era răsplătită.



5. Locul 128 FIFA ne-a spus cine suntem cu adevărat Înaintea meciului, presa și specialiștii care au urmărit prestația Ciprului în Austria au avertizat cu privire la lucrurile bune care se întâmplă în echipa lui Mantzios, dar, probabil, nimeni nu-și putea imagina că al doilea cel mai slab adversar al grupei ne poate domina de manieră copioasă într-un meci în care am condus cu 2-0. Statisticile sunt înfiorătoare pentru o echipă care și-a propus să ajungă, cumva, la întâlnirea cu fotbalul mare din SUA, Canada și Mexic: 59-41 la capitolul posesie, 18-8 la șuturi, 8-5 la șuturi pe poartă, 7-1 la cornere! Iar repriza a doua trebuie predată în școlile de fotbal cu eticheta "AȘA NU", pentru că am terminat-o fără șut pe poartă! VIDEO Suporterii României, furioși după 2-2 cu Cipru: "Demisia, demisia!"

