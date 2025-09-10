„Tricolorii” au început perfect meciul din Cipru, dar s-au văzut egalați și au ratat șansa de a rămâne pe primul loc în grupă.



Elevii lui Mircea Lucescu au început furtunos la Nicosia. După doar 91 de secunde, Denis Drăguș a profitat de o gafă a defensivei gazdelor, l-a driblat pe Freitas și a deschis scorul.



Atacantul a făcut dubla în minutul 18, după o cursă spectaculoasă pe stânga și o scăriță de efect, ajungând la șapte goluri pentru națională.



Dar Cipru a revenit în joc prin Loizou, care a înscris în minutul 29, după o acțiune inspirată a lui Kastanos. Înainte de pauză, Dennis Man putea închide meciul, dar a ratat incredibil din poziție ideală.



Bogdan Stancu, uluit după Cipru – România 2-2: „Nu mi-a venit să cred!”



Repriza secundă a fost de coșmar pentru România. Ciprioții au prins curaj și Charalampous a egalat în minutul 77. Pe final, Pittas putea aduce chiar victoria pentru gazde, dar Horațiu Moldovan a salvat un punct cu o intervenție decisivă.



A doua zi după meci, fostul mare atacant Bogdan Stancu a recunoscut că a rămas fără cuvinte când a văzut scorul final.



„Voi fi sincer, m-am uitat doar la prima repriză și am crezut că o să câștigăm. Când m-am trezit dimineața și am văzut scorul, m-a luat somnul. Nu mi-a venit să cred!

E o șansă ratată, spun eu. După părerea mea, doar de victorie aveam nevoie. Barajul e foarte greu.

Chiar nu pot să spun nimic despre meci, că nu am văzut repriza a doua. Dacă a fost ceva destul de rău, na, nici nu m-am uitat”, a spus Stancu pentru Sport.ro.



Stancu, supranumit „Motanul”, a fost o figură constantă în echipa națională între 2009 și 2018. În cele 53 de meciuri jucate pentru tricolori, a marcat nici mai mult nici mai puțin de 14 goluri.

