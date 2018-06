Inca un jucator se gandeste la retragere dupa Lobont: "Cand vezi ca un asemenea jucator se retrage, nu poti sa nu te gandesti si tu"

Capitanul nationalei de la partida cu Finlanda, Cristi Sapunaru, este sigur ca cea de-a 4-a victorie consecutiva in partidele amicale ale Romaniei vor reprezenta un plus important pentru Nations League.

"Suntem multumiti ca am terminat aceste amicale cu victorii. Ne dau incredere inaintea partidelor din Liga Natiunilor, dar sa nu ne imbatam totusi cu apa rece. Acolo vor fi alte meciuri, meciuri oficiale, dar eu sper sa avem aceeasi determinare si sa obtinem rezultate pozitive. Critici vor exista mereu, dar usor-usor sper sa le demonstram tuturor in meciurile urmatoare ca nu au dreptate. Cosmin Contra a reusit sa formeze un grup, a reusit sa ne uneasca mai mult", a spus Sapunaru.

Jucatorul formatiei Kayserispor a mentionat ca seara de marti a fost si trista pentru ca si-a incheiat cariera Bogdan Lobont, unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut Romania. "A fost o seara vesela pentru ca am castigat, dar trista pentru ca si-a incheiat cariera unul dintre cei mai buni portari pe care i-a avut Romania. Cand vezi ca un asemenea jucator isi incheie cariera nu poti sa nu te gandesti ca nici tu nu esti prea departe. Eu am 34 de ani si am avut si eu emotii. Mi-as dori o asemenea retragere, normal, in fata a 15.000 de oameni. Iar Lobont merita aplauzele tuturor pentru tot ce a facut la echipa nationala si la cele de club. Eu l-am cunoscut pe Lobont cand eram mic, cand a venit el prima oara in 1997 la Rapid, eu eram in tribuna. Era un nebun, cum a ramas si acum", a precizat Sapunaru.