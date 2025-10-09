România întâlnește Republica Moldova într-un meci amical programat joi, 9 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Partida va fi transmisă în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Ilie Dumitrescu a descris naționala Moldovei în două cuvinte

Înaintea duelului, Ilie Dumitrescu (56 de ani) a analizat echipa trimisă în teren de Mircea Lucescu (80 de ani) și a oferit o caracterizare scurtă, dar clară, pentru adversarii tricolorilor.

Fostul internațional consideră că meciul cu Republica Moldova este un test util pentru Mircea Lucescu, care vrea să vadă la lucru mai mulți tineri jucători înaintea partidelor oficiale din această toamnă.

„Este un adversar accesibil Moldova. Cred că suntem mult superiori acestei echipe, chiar și în formula aceasta. E un 4-3-3 destul de echilibrat”, a spus fostul internațional la Digi Sport.

Este primul meci oficial din palmaresul UEFA disputat la București între cele două reprezentative. În precedentul duel, jucat la Chișinău în noiembrie 2022, România a câștigat categoric, scor 5-0.

Pronosticul lui Eric de Oliveira pentru România - Moldova

Cu puțin timp înaintea meciului, Sport.ro a stat de vorbă cu Eric de Oliveira, cel mai bun marcator străin din istoria Ligii 1, care se află deja în țara noastră de mai bine de 18 ani și se autointitulează „un brazilianul ardelean”.

„Mă voi uita la meci în seara asta. Pronosticul meu este 4-1 pentru România. 4-1, da. Marcatorii nu prea contează, să fie patru! (râde). Contează să câștige pentru a prinde moral bun pentru meciul cu Austria”, a declarat Eric de Oliveira pentru Sport.ro.

Fostul atacant are 66 de goluri marcate în România și a evoluat pentru formații precum Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu, Farul Constanța sau FC Voluntari.

Cele mai multe apariții le are în tricoul celor de la Gaz Metan Mediaș, unde se poate lăuda cu 147 apariții, 36 de goluri marcate și 31 de pase decisive livrate.

