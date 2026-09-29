Luni seară, de la 21:45, în a doua etapă din urna valorică ”B” a Ligii Națiunilor, România a fost înfrântă de o Bosnia care a fost superioară selecționatei lui Gheorghe Hagi.

Oaspeții au deschis rapid scorul în minutul 12, prin Armin Gigovic, iar în minutul 19 era deja 2-0, după ce Tarik Muharemovic a dublat avantajul

În prima repriză au mai înscris Daniel Bîrligea (min. 28) și Haris Tabakovic (min.40), în timp ce în actul secund, au făcut-o Ermin Mahmic (min. 55) și Alexandru Cicâldău (min. 62)

Costel Pantilimon, după 2-4 cu Bosnia: ”Nu m-a impresionat! Decizii greșite, sub nivel!”

La VOYO SPORT LIVE pe VOYO SPORT 1, Costel Pantilimon a intervenit în direct prin telefon și a vorbit, printre altele, și despre evoluția lui Ionuț Radu, portarul pe care Hagi a mizat atât cu Suedia (1-2) la Solna, cât și cu Bosnia, în Capitală.

”Clar, sub nivelul pe care l-a arătat la echipa de club. Multe goluri încasate din decizii greșite. Inclusiv în primul meci, inclusiv în al doilea meci. Sub nivelul pe care l-a arătat la echipa de club.

La echipa națională, până în momentul de față, nu am fost impresionat de evoluțiile lui. Cred că echipa națională în sine are nevoie de o structură pe faza defensivă ca să aibă și el evoluții mai solide.

De multe ori a fost expus. De multe ori se vede urât, că sunt acțiuni cum au fost primul gol. Sau situații în care fundașii centrali dacă și-ar fi păstrat poziția nu mai era nevoie să iasă pe o centrare unde nimeni nu era.

Mă uitam și la partea tehnică, sunt multe lucruri care nu au funcționat pentru el”, a spus Pantilimon.

Pentru România urmează meciul cu Polonia de la Varșovia de vineri seară, de la 21:45, în runda #3 din Liga Națiunilor. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.