„Rege“ ca fotbalist, „gropar“ ca selecționer. Iată cum poate fi rezumat cariera lui Gheorghe Hagi (61 de ani) la prima reprezentativă.

Din păcate, s-a ajuns aici pentru că, imediat după ce și-a agățat ghetele în cui și și-a început cariera de banca tehnică, direct la națională, Hagi a contabilizat un mare eșec: ratarea calificării la CM 2002, în urma barajului cu Slovenia. La vremea respectivă, în 2001, acest rateu a fost pus pe seama lipsei de experiență a lui Hagi. Acum însă, la 25 de ani distanță, revenit în postura de selecționer, cu experiența acumulată, Hagi și-a trecut în CV o nouă „bilă neagră“.

România, cădere liberă în clasamentul FIFA: locul 58!

Naționala României a abordat campania Nations League, ediția 2026-2027, de pe locul 52 în lume. Eram deja în coborâre după ce, la câteva luni după Euro 2024, în noiembrie și decembrie din acel an, urcaserăm până pe locul 38 în lume.

Acum însă, după seria catastrofală din Nations League, 1-2 cu Suedia la Stockholm, 2-4 cu Bosnia la București, 0-6 cu Polonia la Varșovia și 0-1 cu Suedia la București, am atins un minim istoric!

În ierarhia live, actualizată în timp real, România a căzut pe locul 58 FIFA! S-a ajuns aici pentru că, spre ghinionul nostru, înfrângerea cu Suedia de pe „Arena Națională“ a fost coroborată cu victoria Bosniei în fața Poloniei, scor 1-0. În ierarhia FIFA de acum, Bosnia era singura reprezentativă care ar fi putut să treacă peste noi, în urma rezultatelor din etapa a 4-a din Nations League. Selecționata pregătită de Barbarez avea nevoie de un succes, acasă, cu Polonia și de eșecul nostru, la București, cu Suedia. Cum ambele condiții au fost îndeplinite, Bosnia a trecut pe 57, iar noi am căzut pe 58 în clasamentul FIFA. Un dezastru istoric, așadar, cu Hagi pe bancă!

Ungurii ne privesc de sus

Până la prăbușirea șocantă de acum, cea mai proastă clasare din istoria României fusese un loc 57 ocupat în două rânduri. În 2011 și în 2012. Prima dată, cu Răzvan Lucescu pe bancă, a doua oară cu Victor Pițurcă în postura de selecționer.

Acum, când suntem pe locul 58 FIFA, ne-au depășit niște echipe exotice, dar și reprezentativele unor țări vecine. Iată câteva dintre aceste naționale:

*Locul 53: Costa Rica

*Locul 45: Panama

*Locul 44: Serbia

*Locul 40: Congo

*Locul 38: Ungaria

*Locul 35: Rusia

*Locul 33: Paraguay

*Locul 27: Canada

*Locul 23: Iran

Altă consecință a dezastrului din Nations League: urna a 3-a valorică

Având în vedere situația noastră actuală din grupa a 4-a a Ligii B, unde ocupăm ultimul loc cu 0 puncte și -10 la golaveraj, e clar că doar printr-un miracol putem părăsi această poziție. Ultimele două partide din această serie le vom juca, luna viitoare: cu Polonia acasă (14 noiembrie) și cu Bosnia în deplasare (17 noiembrie).

Până atunci, din cauza celor patru înfrângeri de până acum, nu doar că am căzut pe locul 58 în clasamentul FIFA, dar ne-am și „betonat“ locul în urna a 3-a valorică la tragerea la sorți pentru preliminariile Euro 2028 (Belfast, 6 decembrie). Ceea ce înseamnă că vom fi într-o grupă de cinci, cu două naționale mai bine cotate. La preliminariile Euro 2028, câștigătoarele celor 12 grupe, plus cele mai bune opt naționale de pe locurile 2 vor obține biletele pentru turneul final. Ultimele patru locuri se vor câștiga pe ruta barajelor, unde noi nu vom avea acces tot din cauza parcursului catastrofal din Nations League.