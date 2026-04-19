Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă

Când a semnat cu Alanyaspor, în toamna anului trecut, Ianis Hagi (27 de ani) și-a propus să joace constant, pentru a atinge forma optimă. Acum, la șapte luni după această mutare, situația sa e alarmantă, de-a dreptul.

Gheorghe Hagi (61 de ani) ar urma să fie prezentat, mâine, drept noul selecționer al României. Și, în mod cert, pe parcursului mandatului său, la prima reprezentativă, fostul mare internațional se va afla într-o situație delicată. Pentru că, la fiecare acțiune a lotului, eventuala convocare a fiului său, Ianis, va naște discuții.

Problema e că, la ora actuală, mijlocașul de la Alanyaspor se confruntă cu o criză de formă. Astăzi, Ianis Hagi a fost introdus pe teren, în minutul 61 al meciului Kasimpașa – Alanyaspor, scor 1-0. Antrenorul Joao Pereira (42 de ani) a apelat la internaționalul român, imediat după ce gazdele au marcat, într-o tentativă de a obține măcar egalarea. Degeaba însă! Ianis Hagi n-a avut vreun impact deosebit asupra meciului, a fost notat cu 6,3 de Flashscore – media echipei sale a fost de 6,1 – și a contabilizat încă o partidă fără vreo realizare concretă.

Ianis Hagi, un singur gol, în ultimele sale 12 apariții pe teren

Seceta“ ofensivă care se manifestă, în cazul lui Ianis Hagi, a început de la mijlocul lunii februarie. În ultimele sale 12 apariții, la Alanyaspor și la echipa națională, mijlocașul român și-a trecut în cont... un gol și atât. Reușita sa datează de la 14 martie, de la un meci Goztepe – Alanyaspor (2-2). 

Rămâne de văzut cum va proceda Gheorghe Hagi, dacă această criză de formă, în cazul fiului său, se va prelungi. Pentru că, la ce cifre are Ianis la ora actuală, eventuala sa convocare, la națională, va deveni un subiect controversat. 

Ultima dată când Ianis, apt de joc, a fost sărit de la o acțiune a naționalei s-a întâmplat în debutul preliminariilor pentru Euro 2024. La vremea respectivă, selecționerul de atunci, Edward Iordănescu, l-a lăsat pe Ianis în afara lotului. De aici a ieșit un scandal monstru, cu Gheorghe Hagi făcând turul televiziunilor, pentru a ataca decizia lui Iordănescu! 

Articol recomandat de stirileprotv.ro
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
ARTICOLE PE SUBIECT
Adrian Ilie l-a dat de gol pe Gică Hagi: „Am vorbit cu el!” Ce i-a dezvăluit viitorul selecționer
Avertisment pentru familia Hagi la națională: ce îl așteaptă pe Ianis sub comanda tatălui său
Denis Alibec, reverență în fața lui Hagi: ”Sper să facă asta la națională”
Presiune pe Interul lui Chivu: rezultatul Milanului a schimbat clasamentul din Serie A
Petrolul - Hermannstadt se joacă ACUM: deschidere de scor, la Ploiești
Surpriză uriașă la Manchester City - Arsenal!
Manchester City - Arsenal 1-1, ACUM, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală a lui Donnarumma
Mihaela Cambei show pe VOYO! Românca a luat aurul european la smuls, stabilind și un record continental!
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Cornel Dinu, deranjat după ce a aflat că stadionul lui Dinamo se va numi Mircea Lucescu

Gigi Becali e gata să-l ia la FCSB: ”O să purtăm o discuție”

Vedeta Realului a ajuns la capătul răbdării: „Ajunge! M-ați făcut țap ispășitor“

Ce a spus Antonio Conte despre Chivu după dezastrul din campionat: „Am subestimat puțin”

Kylian Mbappe, făcut praf de un fost mare internațional francez: ”Este un eșec și timpul nu este de partea lui”

Mihaela Cambei show pe VOYO! Românca a luat aurul european la smuls, stabilind și un record continental!
E gata! Vinicius și-a decis viitorul: anunțul spaniolilor
Iubita lui Denis Alibec dezvăluie: ”De când ne cunoaștem, asta observ”
Manchester City - Arsenal 1-1, ACUM, LIVE pe VOYO! Gafă monumentală a lui Donnarumma
Rapid NU a primit licența pentru cupele europene! Ce urmează pentru giuleșteni
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi la Rapid? Ioan Becali dă cele două variante
„Mulțumim, Gică!” Mesajul deosebit transmis de Simona Halep lui Hagi
Farul Constanța - Poli Iași 2-0 | "Marinarii", victorioși în mijloc de furtună
Turcii s-au decis! Ce se întâmplă cu Umit Akdag în următorul sezon
Scandal în Coreea de Sud, după ce vedeta naționalei de fotbal a primit pedeapsă cu suspendare pentru un sex-tape ilegal
Otravă pentru şobolani găsită într-un borcan de hrană pentru bebeluşi. Produsul fusese retras din peste 1.000 de magazine

Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

Prognoza ANM. Ploi torențiale, vânt puternic și izolat vijelii și grindină în mai multe județe. HARTĂ

O femeie de 91 de ani care nu a mai răspuns la telefon a fost găsită de polițiști jucând un joc video acasă

