Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă

Gheorghe Hagi (61 de ani) ar urma să fie prezentat, mâine, drept noul selecționer al României. Și, în mod cert, pe parcursului mandatului său, la prima reprezentativă, fostul mare internațional se va afla într-o situație delicată. Pentru că, la fiecare acțiune a lotului, eventuala convocare a fiului său, Ianis, va naște discuții.

Problema e că, la ora actuală, mijlocașul de la Alanyaspor se confruntă cu o criză de formă. Astăzi, Ianis Hagi a fost introdus pe teren, în minutul 61 al meciului Kasimpașa – Alanyaspor, scor 1-0. Antrenorul Joao Pereira (42 de ani) a apelat la internaționalul român, imediat după ce gazdele au marcat, într-o tentativă de a obține măcar egalarea. Degeaba însă! Ianis Hagi n-a avut vreun impact deosebit asupra meciului, a fost notat cu 6,3 de Flashscore – media echipei sale a fost de 6,1 – și a contabilizat încă o partidă fără vreo realizare concretă.