Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă

Gheorghe Hagi (61 de ani) ar urma să fie prezentat, mâine, drept noul selecționer al României. Și, în mod cert, pe parcursului mandatului său, la prima reprezentativă, fostul mare internațional se va afla într-o situație delicată. Pentru că, la fiecare acțiune a lotului, eventuala convocare a fiului său, Ianis, va naște discuții.
Problema e că, la ora actuală, mijlocașul de la Alanyaspor se confruntă cu o criză de formă. Astăzi, Ianis Hagi a fost introdus pe teren, în minutul 61 al meciului Kasimpașa – Alanyaspor, scor 1-0. Antrenorul Joao Pereira (42 de ani) a apelat la internaționalul român, imediat după ce gazdele au marcat, într-o tentativă de a obține măcar egalarea. Degeaba însă! Ianis Hagi n-a avut vreun impact deosebit asupra meciului, a fost notat cu 6,3 de Flashscore – media echipei sale a fost de 6,1 – și a contabilizat încă o partidă fără vreo realizare concretă.
Ianis Hagi, un singur gol, în ultimele sale 12 apariții pe teren
„Seceta“ ofensivă care se manifestă, în cazul lui Ianis Hagi, a început de la mijlocul lunii februarie. În ultimele sale 12 apariții, la Alanyaspor și la echipa națională, mijlocașul român și-a trecut în cont... un gol și atât. Reușita sa datează de la 14 martie, de la un meci Goztepe – Alanyaspor (2-2).
Rămâne de văzut cum va proceda Gheorghe Hagi, dacă această criză de formă, în cazul fiului său, se va prelungi. Pentru că, la ce cifre are Ianis la ora actuală, eventuala sa convocare, la națională, va deveni un subiect controversat.
Ultima dată când Ianis, apt de joc, a fost sărit de la o acțiune a naționalei s-a întâmplat în debutul preliminariilor pentru Euro 2024. La vremea respectivă, selecționerul de atunci, Edward Iordănescu, l-a lăsat pe Ianis în afara lotului. De aici a ieșit un scandal monstru, cu Gheorghe Hagi făcând turul televiziunilor, pentru a ataca decizia lui Iordănescu!