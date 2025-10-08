Conferința de presă premergătoare acestei partide a fost susținută de selecționerul Mircea Lucescu și de Ianis Hagi, revenit la echipa națională după ce a prins minute în ultima perioadă la noua sa echipă, Alanyaspor.



Fiul lui Gică Hagi privește cu încredere meciurile din luna octombrie și crede în continuare în calificare la Campionatul Mondial, chiar dacă șansele pentru o calificare directă sunt destul de mici după rezultatele din preliminarii.



Naționala noastră este sigură, însă, de prezența la baraj. Parcursul impresionant din Liga Națiunilor îi permite României să joace direct în fazele eliminatorii pentru un loc la turneul final găzduit de America, Mexic și Canada.



Ianis Hagi: ”Ăsta este mesajul, indiferent de situație”



„Privesc cu încredere, responsabilitate. Mai sunt 4 meciuri în acest an, trebuie să le câștigăm și vom vedea unde ne vom clasa la sfârșitul lui noiembrie. Apoi urmărim următorul obiectiv, să-l îndeplinim.



La națională vii mereu cu moralul bun. Când ești chemat este un moment de mândrie, de responsabilitate. Convocarea trebuie să-ți aducă încredere mare. E clar, îți dorești să vii mereu cu performanțe bune, la echipa națională trebuie să vii și să performezi.



Este important să credem. Ăsta este mesajul, indiferent de situație. La echipa națională trebuie să crezi atât timp cât sunt șanse. Și sunt șanse reale. Prin performanța noastră în Liga Națiunilor avem acea șansă, dar sunt șanse reale și în această grupă, să terminăm cel puțin pe locul 2, și vom lupta pentru asta până la capăt”, a spus Ianis Hagi, la conferința de presă.



Jucătorii convocați de selecționerul Mircea Lucescu pentru meciurile cu Moldova și Austria:



PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);



FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Cristian MANEA (FC Rapid 1923, 25/2), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Mihai POPESCU (FCSB, 5/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 47/6), Raul OPRUȚ (Dinamo, 4/0), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 0/0);



MIJLOCAȘI: Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);



ATACANȚI: Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), David MICULESCU (FCSB, 4/0).

