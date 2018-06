IANIS HAGI, desemnat cel mai bun jucator din PLAYOFF! Cum arata echipa campionatului cu Petrescu antrenor

LPF pare sa-i transmita un mesaj lui Cosmin Contra: Ianis Hagi a fost ales cel mai bun jucator din playoff.

Ziua FINALA in Cupa Hagi Danone! Trimitem echipa la Mondial! Semifinalele: duminica, 10:00. Finala incepe 17:00! Toata Romania vede Romania! Marti, 5 iunie, 20:30 in direct la PRO TV: Romania - Finlanda!

Revista LPF a alcatuit echipa sezonului in playoff. Dan Petrescu o conduce, dupa ce a cucerit titlul cu CFR. Ianis Hagi a fost desemnat cel mai bun jucator, cu 4 goluri si 2 pase decisive pentru Viitorul.

Cum arata primul 11:

PORTAR

Giedrius Arlauskis (CFR Cluj / 30 de ani / 9 jocuri) - Doar sase goluri primite in play-off! A aparat un penalty intr-un moment cheie, in urma caruia clujenii au ramas lideri in clasament. Este primul strain din Liga 1 campion cu trei echipe.



FUNDASI

Cristian Manea (CFR Cluj / 20 de ani / 10 jocuri) - Surpriza placuta din acest sezon! Evolutii sigure in play-off, unde a facut perfect faza defensiva. In ciuda varstei, a aratat o maturitate de invidiat.

Bogdan Planic (FCSB / 26 de ani / 10 jocuri) - Integralist in play-off, liderul apararii ros-albastrilor a fost decisiv in ambele meciuri cu CFR. Un fundas cu un fizic impunator si cu o tehnica buna.

Paulo Vinicius (CFR Cluj / 33 de ani / 10 jocuri) - Experimentatul aparator al clujenilor a fost un zid in fata oricarui adversar. Un exemplu de profesionalism. Un gol si o pasa decisiva in cele 10 jocuri din play-off.

Marko Momcilovic (FCSB / 30 de ani / 10 jocuri) - A marcat de doua ori in aceasta faza a competitiei. Foarte periculos in momentele fixe din careul advers. Un luptator, un fotbalist indragit pentru daruirea din teren.



MIJLOCASI

Ianis Hagi (Viitorul / 19 ani / 10 jocuri) - Cel mai bun jucator din play-off! A marcat patru goluri si a oferit doua pase decisive, cifre formidabile pentru un jucator de doar 19 ani! Calca pe urmele tatalui sau.

Constantin Budescu (FCSB / 29 de ani / 10 jocuri) - Indiferent de miza, de faza a competitiei, Budescu este artistul capabil sa dea culoare unui meci. Asa a fost si in play-off-ul editiei 2017-2018, in care a reusit trei goluri si o pasa decisiva.

Emmanuel Culio (CFR Cluj / 34 de ani / 10 jocuri) - A fost dirijorul clujenilor de la centrul terenului, jucatorul care a facut excelent legatura intre defensiva si compartimentul ofensiv. Un gol si doua pase decisive in 10 jocuri.

Alexandru Mitrita (CS U Craiova / 23 de ani / 10 jocuri) - Cu cinci goluri inscrise, atacantul Craiovei a fost cel mai bun marcator din play-off. Un fotbalist cu o tehnica deosebita si cu un sut foarte bun.

ATACANTI

Harlem Gnohere (FCSB / 30 de ani / 10 jocuri) - Chiar daca a fost titular doar in cinci meciuri, s-a dovedit a fi cel mai periculos atacant din lotul ros-albastrilor. A marcat de trei ori, doua dintre reusite fiind decisive.

George Tucudean (CFR Cluj / 27 de ani / 10 jocuri) - Adus in iarna special pentru astfel de meciuri, a fost atacantul care a facut diferenta: cele trei goluri si doua pase decisive au adus sase puncte CFR-ului in cele 10 meciuri din play-off.



ANTRENOR

Dan Petrescu (CFR Cluj / 50 de ani, FOTO) - A stiut cum sa gestioneze momentele dificile din play-off si a terminat aceasta faza a competitiei fara infrangere, stabilind o performanta unica in cele trei sezoane in care Liga 1 s-a disputat in acest sistem.