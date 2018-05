Romania - Chile, joi la Pro TV // Voia sa se retraga, acum este in atacul nationalei Romaniei! Dezvaluirea lui Tucudean: "Hagi mi-a schimbat cariera!"

Tucudean ii multumeste si acum lui Hagi. I-a salvat cariera.

Tucudean a fost la un pas sa se retraga din fotbal, dar acum e la nationala si se pregateste de batalia cu Chile, care e joi dupa-amiaza de la 5 la PRO TV!

Inainte sa ajunga la Viitorul, langa Hagi, Tucudean a vrut sa se lase de fotbal.

"Da, am avut ganduri cand am fost la Targu Mures si Pandurii , atunci am avut o cadere, sa zic asa! Si chiar ma gandeam sa inchei. Si am ajuns la Viitorul si lucrul acela mi-a schimbat cariera" a recunoscut Tucudean.

Dupa momentul de cumpana, Tucudean a reusit sa ia doua titluri in Romania: cu Viitorul si CFR! Cand era copil, Tucudean visa sa ajunga ca Ilie Nastase.

"Prima oara am inceput cu tenisul, nu mi-a placut si m-au dus la fotbal" a mai spus Tucudean.

Tucudean a fost la fel de bucuros ca la titlurile luate in liga intai, atunci cand l-a intalnit pe brazilianul Ronaldo. A fost pe banca Romaniei la retragerea lui Ronaldo.

"Am fost convocat dar n-am intrat sa joc, in Brazilia atunci, la Sao Paolo. Si atunci asa grasut cum era (Ronaldo) a avut 3 ocazii sa inscrie. Dar l-am vazut de aproape" a poveste atacantul CFR-ului.