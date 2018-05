HOFFLINE | Ganea si povestea pariului nebun facut de Hagi! Cum s-a transformat dupa ce a fost dat afara de la CFR Cluj si Craiova

"Intr-un an fac din el cel mai bun fundas stanga", le-a spus Hagi apropiatilor dupa ce l-a vazut pe Cristi Ganea la primul antrenament la Viitorul

Dat afara de la CFR Cluj si Craiova, Cristi Ganea a ajuns in vara lui 2015 la Viitorul, dupa scurte episoade petrecute la Sageata Navodari si FC Brasov.

"Intr-un an fac din el cel mai bun fundas stanga din tara", a fost pariul pe care Gica Hagi l-a facut intr-un cerc de apropiati, dupa primul antrenament al lui Ganea la Viitorul.

Ganea juca atunci in rolul de mijlocas ofensiv, sau aripa stanga, iar Hagi a avut ideea de a-l reprofila fundas stanga.

Dupa un an si jumatate, Cristi Ganea a fost vandut la Bilbao pentru 1 milion de euro si a devenit jucator de nationala.

Transferul efectiv s-a facut saptamana trecuta, iar Ganea a fost primit excelent in Tara Bascilor, practic tara adoptiva pentru familia lui.

Mundo Deportivo a scris astazi povestea familiei Ganea - mama lui a plecat la munca in Spania la inceputul anilor 2000, a fost pacalita initial de o persoana care i-a promis ca ii va gasi un loc de munca acolo, in schimbul a 500 de euro, a pierdut banii si a fost nevoita sa o ia de la zero.

S-a angajat intr-un restaurant pe care familia Ganea a ajuns sa il cumpere dupa cativa ani, cu bani imprumutati de la banca.