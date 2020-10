Adi Popa s-a decis: ramane in Liga 1! Cu cine s-a inteles si care este principalul motiv pentru care a ales sa ramana in Romania

Adi Popa este pregatit sa inceapa o noua aventura in Liga 1 dupa despartirea de FCSB.

Fotbalistul, care a ramas liber de contract in iulie, s-a inteles cu cei de la FC Voluntari. De altfel, mijlocasul in varsta de 32 de ani s-a antrenat toata vara alaturi de ilfoveni.

Popa a asteptat o oferta din strainatate, insa cerintele sale nu au fost indeplinite si, pana la urma, el a decis sa accepte propunerea echipei lui Mihai Teja. De altfel, antrenorul celor de la FC Voluntari este principalul motiv pentru care fostul jucator de la FCSB va ramane in Liga 1.

Detaliile contractului dintre cele doua parti nu au fost inca puse la punct, dar mijlocasul a spus ca isi doreste sa revina pe teren.

"De aproape 2 luni ma antrenez cu Voluntari, am asteptat ceva de afara. Am primit cateva oferte, dar nu ceva care sa ma convinga sa fac un nou sacrificiu si sa plec de acasa. Am tot asteptat din zona Golfului, dar cam totul este blocat acolo din cauza coronavirusului.

Probabil voi avea o discutie cu cei de la Voluntari. Daca vom ajunge la un numitor comun, pana la vara, pana la iarna, voi ramane la ei. Am nevoie de meciuri. Vreau sa joc. E pe locul 4, o echipa care a jucat cu toate formatiile din playoff-ul trecut, cu exceptia celor de la CFR Cluj. Merg acolo pentru domnul Teja. M-a dorit si iarna trecuta, avem o relatie foarte buna", a declarat Adi Popa, potrivit DigiSport.