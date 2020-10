Mitrita, facut PRAF dupa infrangerea cu Islanda! "Nu ai cum sa joci cu fizicul asta! Daca i-l arat lui Mourinho, nu-l intereseaza!" 

Alexandru Mitrita a fost facut praf dupa duelul cu Islanda din preliminariile Euro 2020.

Ioan Becali a declarat ca atacantul in varsta de 25 de ani nu avea de ce sa fie pe teren in meciul de joi seara, iar asta din cauza staturii sale.

"Ce sa faca Mitrita, saracul, la 1,60 si ceva? Eu cred ca acest meci trebuia inceput cu Alibec si Puscas. Uitati-va la statura lor (n.r. a islandezilor).

Nu pot sa joace Mitrita si Stanciu impotriva acestor colosi din punct de vedere fizic. Lui Mourinho daca ii arat un jucator ca Mitrita, nu-l intereseaza. Jucator tehnic, bun... dar nu poti sa joci in Anglia cu fizicul asta. De ce nu a reusit Mitrita in Italia? Nu poti sa faci o cariera de 10-12 ani in Italia cu fizicul asta. Toata lumea cauta bestii", a declarat Becali, potrivit DigiSport.

Recent, asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Alex Mitrita a fost imprumutat de New York City FC la Al Ahli, unde va evolua pana in ianuarie 2022.