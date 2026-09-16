Drama fostului golgheter al FCSB-ului: a ajuns să joace doar 106 minute în ultimul an!

Drama fostului golgheter al FCSB-ului: a ajuns să joace doar 106 minute în ultimul an! Fotbal extern
SPORT.RO
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Pentru Andrea Compagno (30 de ani), cea mai mare performanță din cariera sa de până acum, realizarea eventului în Coreea de Sud, a fost urmată de un coșmar interminabil.

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Andrea CompagnoJeonbuk MotorsFCSBCoreea de Sud
Din articol

În sportul de performanță, trecerea de la extaz la agonie se poate întâmpla într-o fracțiune de secundă. Italianul Andrea Compagno a trăit asta pe propria piele.

Anul trecut, pe 18 octombrie, fostul golgheter al FCSB-ului marca în meciul Jeonbuk – Suwon (2-0), care l-a făcut campion în Coreea de Sud. Din păcate pentru vârful italian, el a și fost schimbat în minutul 35 al acestui meci, întrucât a suferit o accidentare horror. Verdictul medicilor? O ruptură a ligamentului încrucișat. A urmat o perioadă cumplită, de 9 luni și jumătate, în care Compagno a stat pe tușă. Mai mult decât atât, pentru startul sezonului 2026, italianul a fost scos din lotul celor de la Jeonbuk. Reintroducerea sa s-a produs, în august, dar fără ca acest lucru să însemne finalul coșmarului pentru Compagno. Din contră!

Compagno, la capătul răbdării: „Nu mă puneți să fac o comparație cu anul trecut...“

Între momentul în care s-a „rupt“ și cel al revenirii, fostul star al FCSB-ului a stat 294 de zile pe tușă. Și a ratat 28 de meciuri ale celor de la Jeonbuk Hyundai! Când Compagno s-a accidentat grav, echipa era pe val sub comanda uruguayanului Gustavo Poyet (58 de ani). În momentul revenirii pe teren, Andrea l-a găsit pe bancă pe sud-coreeanul Jung-Yong Chung (57 de ani). Pentru că, între timp, Poyet a preluat Al-Khaleej (Arabia Saudită), de unde a fost schimbat după doar șapte meciuri!

Aceste schimbări au afectat Jeonbuk, în mod negativ. În actuala campanie, campioana en-titre e pe 3, la 19 puncte de liderul Seoul. Ceea ce înseamnă că titlul e ca și pierdut deja. Iar Compagno, revenit pe teren pe 8 august, a mai apucat să joace în alte două partide, adunând, în total, 106 minute pe teren. Apoi, din cauza prestațiilor slabe, antrenorul Jung-Yong Chung l-a trimis în tribune în ultimele șase meciuri.

Exasperat, Compagno a vorbit despre situația sa actuală, în presa din Coreea de Sud.

„Firește, din cauza rezultatelor, atmosfera din lot nu e una foarte bună. Vă rog, să nu mă puneți să fac vreo comparație cu sezonul trecut. Pe lângă faptul că structura lotului s-a schimbat, între timp, avem și un alt staff tehnic. Nu vreau să arăt cu degetul spre cineva anume. Spun doar că sunt foarte dezamăgit de rezultate și de tot ce se întâmplă“, a spus italianul de 30 de ani.

„Decizia folosirii mele îi aparține antrenorului“

Jurnaliștii coreeni l-au chestionat pe Compagno despre faptul că, din nou, a dispărut din lotul celor de la Jeonbuk, de această dată, fără să fie accidentat.

„Pentru că decizia folosirii mele îi aparține antrenorului, încerc să nu mă gândesc prea mult la asta. Există o limită în ceea ce privește numărul jucătorilor străini care pot fi folosiți într-un meci. Și pentru că suntem patru străini în atacul lui Jeonbuk, e foarte greu ca toți să prindem foaia de meci. Îmi dau seama că, de fiecare dată, cineva trebuie să fie trimis în tribune. În loc să mă concentrez pe asta, încerc să ajung în cea mai bună formă pentru a putea ajuta echipa“, a explicat vârful italian.

Compagno a oferit ultimele detalii despre starea sa fizică după accidentarea care l-a ținut pe tușă timp de 9 luni și jumătate.

„Am mentalitatea pe care o aveam și înainte de accidentare. Dau totul și dacă primesc doar câteva minute pe teren. Pentru că abia m-am refăcut, trebuie să redobândesc ritmul de joc. Pas cu pas. Înainte, lucram doar în sală și alergam. Dar să joci în meciuri oficiale e o cu totul altă poveste. Sper să joc mai mult și echipa să lege, din nou, rezultatele bune“, a încheiat Compagno.

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