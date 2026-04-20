Gheorghe Hagi a declarat, luni, în cadrul Youth Coaching Summit, organizat la Arena Naţională, că fotbaliştilor români le lipseşte mentalitatea de campion şi ambiţia de a fi cei mai buni pentru a se califica la o ediţie a Cupei Mondiale.

Întrebat ce lipseşte primei reprezentative pentru a ajunge la un astfel de turneu final, Hagi, care urmează să fie prezentat oficial în funcţia de selecţioner, a răspuns: "Ne lipseşte mentalitatea de campion pentru a ajunge acolo. Şi ambiţia de a veni cel mai bun. Eu aşa cred. Iar apoi, echipa să facă foarte bine ambele faze, atât ofensiv, cât şi defensiv. Cred eu că doar atunci poţi să devii învingător. Noi suntem un popor de creativi. Ne lipseşte însă disciplina, tactica... Trebuie să fim mult mai ambiţioşi şi mai disciplinaţi".

Hagi le-a transmis celor aproximativ 800 de antrenori şi specialişti din zona de copii şi juniori că trebuie să aibă pasiune pentru meserie, aşa cum a avut fostul selecţioner Mircea Lucescu.

"Antrenorii de copii şi juniori trebuie să aibă o viziune de la început, să îşi vadă succesul şi să aibă pasiune, aşa cum a avut Mircea Lucescu. Pentru că Mircea Lucescu a avut acea mentalitate de campion, şi-a dorit mereu să câştige. Sigur, această mentalitate vine mai târziu, dar ea e foarte importantă. Pentru mine e foarte important să te antrenezi, pentru că repetiţia creează automatism şi aşa devii mai bun. Pentru că scopul numărul unu este ca tu să controlezi mingea, nu mingea să te controleze pe tine. Ăsta este lucrul cel mai important. Copilul trebuie să domine mingea. Mingea e parte din creierul lui. Dacă nu domini mingea nu ai cum să joci fotbal la nivel foarte înalt. Copilul trebuie să înveţe tehnica individuală, să înveţe cum atacă şi cum se apără. Aceste lucruri trebuie să le ştie foarte bine, pentru că de acolo pleacă lucrurile importante. Apoi, ca sfat, toţi antrenorii trebuie să ştie că înfrângerea sau victoria durează doar o zi. Important e ca a doua zi să o iei de la capăt. Nu poţi să fii prea supărat sau prea bucuros. Fotbalul este o necunoscută. La fotbal e ca la bursă, totul se poate schimba oricând", a afirmat Hagi, potrivit Agerpres.

Hagi l-a dat exemplu pe Ianis

Proprietarul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, cea mai cunoscută din România, a explicat că pentru a avea succes unui copil trebuie să îi oferi încredere şi curaj.

"Antrenorii trebuie să îi facă pe copii să iubească mingea şi să le ofere multă încredere. Pe copil trebuie să îl ajuţi, să fii mereu în spatele lui, să îi dai mult curaj şi să îi transmiţi numai lucruri pozitive. Copilul trebuie să aibă personalitate şi să decidă. Jucătorii de fotbal decid în teren, nu antrenorii de pe bancă. Antrenorii doar planifică înainte de meci, pe teren jucătorii sunt cei care fac diferenţa. Trebuie să ştii să îi vorbeşti unui copil şi să îi oferi toate condiţiile, casă, masă, şcoală, infrastructură... aşa cum am făcut noi la Constanţa. Am promovat la echipa naţională 20 şi ceva de jucători în 15 ani. Fiul meu este unul dintre ei. El a jucat la toate loturile naţionale, iar acum a devenit un jucător experimentat care face parte din prima reprezentativă. Ianis s-a născut să joace fotbal, pentru mine a fost uşor. Relaţia cu el nu a fost greu de gestionat. E bazată pe încredere, el decide, i-am spus mereu să ia propriile lui decizii. Eu i-am arătat doar cum să facă. E drumul lui în viaţă, nu al meu", a precizat Gheorghe Hagi.

Youth Coaching Summit, parte a The Workshop Tour, eveniment dedicat dezvoltării antrenorilor şi specialiştilor din academiile de fotbal, organizat în parteneriat cu Aspire Academy, se desfăşoară luni şi marţi la Arena Naţională din Capitală.