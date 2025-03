Istoria ne arată că batem destul de rar "granzii" în preliminarii, dar precedentele există și oferă speranțe.

În 15 cazuri în care am luat startul în calificări în care echipele au fost împărțite în urne valorice, România s-a aflat în prima urnă în patru ocazii (1974, 1998, 2002 și 2012) și a obținut calificarea doar pentru Franța 1998. În alte 11 ocazii am dat peste forțe ale continentului ieșite în calea noastră din prima urnă: 6 victorii, 7 egaluri, 9 înfrângeri și trei calificări la Mondial ca urmare a unor succese de răsunet în fața unor formații mai bine cotate la acel moment, cum va fi și Austria la ora meciului direct din iunie.

31 de ani fără victorie cu "granzii" grupei pentru Mondial

Din 1994, an în care învingeam Belgia, favorita grupei, în drumul spre frumoasa vară americană, naționala României a avut patru campanii în care s-a aflat mai jos de prima urnă la tragerea la sorți (2006, 2010, 2014 și 2022). De fiecare dată am fost trimiși în fața unor echipe de top ale continentului (Olanda, Franța, din nou Olanda și Germania) și de fiecare dată am terminat dublele manșe cu acestea fără să obținem un succes.

După campania din 2002, terminată cu barajul ghinionist cu Slovenia, România, cu Victor Pițurcă pe bancă, nimerea în grupa de calificare din care făcea parte și Olanda, echipă care ne compromitea fără drept de apel șansele la Mondialul german cu o dublă victorie, 2-0 în Giulești și 2-0 la Rotterdam. Patru ani mai târziu, din grupa a doua valorică, am dat peste Franța (2-2 la Constanța, cu Victor Pițurcă selecționer, și 1-1 în deplasare, cu Răzvan Lucescu pe bancă).

Și mai aproape de zilele noastre, în preliminariile pentru Brazilia 2014, aceeași Portocală Mecanică făcea scor cu naționala lui Victor Pițurcă, 8-1 tur-retur după 4-1 pe Arena Națională și 4-0 la Amsterdam. Am terminat, totuși, grupa pe locul al doilea, dar am pierdut barajul cu Grecia.

În drumul spre Qatar 2022, "balaurul" s-a numit Germania, o echipă care s-a dovedit mult prea puternică pentru o națională condusă de Mirel Rădoi și aflată într-o perioadă de căutare: 1-0 pe Arena Națională și 2-1 la Hamburg.