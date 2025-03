Mircea Lucescu s-a arătat mulțumit doar de primele 60 de minute și a recunoscut că a fost deranjat de golul încasat din partea codașei din ierarhia FIFA.

Mircea Lucescu, după San Marino - România 1-5: "Drăguș a lăsat de dorit"

Selecționerul l-a criticat și pe Denis Drăguș, atacantul care a fost titularizat atât cu Bosnia, cât și cu San Marino, dar care nu a reușit să marcheze.

"San Marino nu putea rezista împotriva unei echipe ca a noastre. N-ar fi trebuit să se întâmple ce s-a întâmplat după minutul 60. Jucătorii cu mai multă experiență ar fi trebuit să-i ajute pe debutanți.



Victoria este importantă, 5-1. Eu am văzut meciul Ciprului și greu a câștigat Cipru cu San Marino. Am atenționat jucătorii noștri, le-am spus ce trebuie să facă, dar am început slab și am dat mingi adversarilor. Din păcate, nu am atacat cum trebuie centrările. Drăguș a lăsat de dorit, ar fi trebuit să atace spațiile.

Una peste alta, mulțumit de primele 60 de minute. Un rezultat bun, i-am felicitat pe băieți după meci, dar le-am și atras atenția că pierdem atunci când ne relaxăm. Așa s-a întâmplat și cu Bosnia, am lăsat unul pe altul să intervină. A fost o înlănțuire de greșeli la golul Bosniei care ne-au costat 3 puncte importante", a spus Mircea Lucescu, la Prima TV.

Mircea Lucescu: "Am fost foarte nemulțumit de unele comentarii apărute. Plec fără nicio problemă dacă lucrurile vor continua așa"

Duminică, Mircea Lucescu l-a învinovățit la conferința de presă pe Mihai Popescu pentru golul încasat de România. Selecționerul spune că declarația sa a fost scoasă din context și se arată dezamăgit de modul în care a fost interpretată.

În cazul în care astfel de declarații vor continua, Lucescu spune că ia în calcul să părăsească echipa națională.

"Eu am încercat să le explic oamenilor ce s-a întâmplat la golul Bosniei. Era o greșeală de cunoaștere a unor principii de joc. Nu mi-a plăcut modul în care unii au interpretat asta. S-a scos din context ce am spus. Eu mereu argumentez. S-a spus că nu trebuia să-l cert, că aș vrea să-l dau afară. Nici nu se punea problema să-l dau afară!



Eu critic și sfătuiesc ca un profesionist, nu ca un om cu o răutate față de celălalt. O fac cu înțelegere, cu prietenie, cu dragoste.



Eu sunt la o vârstă în care n-am voie să mă supăr pe nimeni, dar eu pot atrage atenția altora. Am fost foarte nemulțumit de unele comentarii apărute. Eu sunt la echipa națională să ajut. În orice moment pot pleca fără nicio problemă dacă lucrurile continuă în felul acesta", a mai spus Lucescu.



În ceea ce privește șansele pentru calificarea la Cupa Mondială din 2026, Lucescu a spus: "Părerea mea e că sunt 3 echipe care luptă pentru calificare. Și noi putem câștiga în Bosnia, dar și în Austria. Să ajungem la acele meciuri bine pregătiți, iar jucătorii să știe clar ce au de făcut. Sper că vor începe să joace. Nu e ușor pentru mine ca în 3 zile să-i recuperez după nemulțumirile inerente atunci când nu joci sau după o pregătire care constă doar în antrenamente, nu și în meciuri importante".

Reprezentativa României a învins San Marino, scor 5-1, luni seară, în grupa H, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.



Pentru România au marcat Cevoli (6), M. Popescu (44), R. Marin (54 - penalti), I. Hagi (75-penalti) şi Alibec (90+5), în timp ce pentru San Marino a înscris Zannoni (67).



Program și rezultate în grupa României din preliminariile CM 2026



Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia-Herțegovina 0-1



Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1 San Marino – ROMÂNIA 1-5



Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino (16:00), Austria – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru , San Marino – Austria (21:45)



, San Marino – Austria (21:45) Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru, San Marino – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria, Cipru – ROMÂNIA (21:45)



Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)



Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)



Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)



Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45)

