Golul marcat contra României l-a dus în top! Ce record a stabilit Viktor Gyokeres după 0-1 pe Arena Națională

Golul marcat contra României l-a dus în top! Ce record a stabilit Viktor Gyokeres după 0-1 pe Arena Națională Nationala
SPORT.RO
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Viktor Gyokeres a stabilit un nou record după România - Suedia 0-1.

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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Recordul stabilit de Viktor Gyokeres după România - Suedia 0-1

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Revenind la ultimul duel, cel cu Suedia, „tricolorii” au cedat pe teren propriu. Unica reușită a partidei a fost semnată de către Viktor Gyokeres, starul lui Arsenal punctând în minutul 13.

După victoria de pe Arena Națională, atacantul nordicilor a intrat în istorie. Mai exact, prin golul reușit în fața României, Viktor Gyokeres a ajuns la 7 meciuri consecutive de UEFA Nations League în care marchează.

Statisticile arată formidabil: 12 contribuții de gol în ultimele 7 partide din Nations League. Atacantul este primul jucător din istorie care reușește o astfel de performanță. De menționat este faptul că prima ediție din Liga Națiunilor a avut loc în 2018. Cifrele lui Viktor Gyokeres sunt următoarele:

  • gol și pasă de gol vs Estonia
  • gol și pasă de gol vs Slovacia
  • patru goluri vs Azerbaidjan
  • gol vs România
  • gol vs Polonia
  • gol vs Bosnia
  • gol vs România
  • Isak gyokeres
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Desfășurarea meciului România - Suedia

Partida cu Suedia a fost prima în care elevii lui Gică Hagi s-au bucurat de sprijinul suporterilor pe „Arena Națională”. La duelul anterior de pe teren propriu, cel cu Bosnia, cel mai mare stadion al țării nu a putut primi spectatori în tribune din cauza unei suspendări.

Cu mai mulți jucători indisponibili, Gică Hagi a trimis următoarea formulă de start: Hindrich - Rațiu, Coubiș, M. Ilie, Bancu - R. Marin, Vl. Dragomir - Man, Stanciu (C), Olaru - Fl. Tănase.

Trecutul recent al celor trei înfrângeri și-a spus cuvântul, iar Gyokeres a reușit să deschidă scorul în minutul 13 al duelului. Atacantul lui Arsenal a profitat de o respingere din bară, împingând balonul în poarta goală.

Replica „tricolorilor” a venit rapid, aceștia dominând autoritar la capitolul posesie. Totodată, România a fost periculoasă atât prin Nicolae Stanciu, în minutul 58, cât și prin Florin Tănase, în minutul 63.

Deși șarja ofensivă a durat până la final, România a pierdut și al patrulea meci din UEFA Nations League. În urma acestui rezultat, echipa națională rămâne fără niciun punct obținut în competiția continentală.

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