Golul marcat contra României l-a dus în top! Ce record a stabilit Viktor Gyokeres după 0-1 pe Arena Națională

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele patru partide statistica arată îngrozitor: 13 goluri primite și doar trei marcate.

Recordul stabilit de Viktor Gyokeres după România - Suedia 0-1

Mandatul lui Gică Hagi este, cel puțin pentru moment, mult sub așteptări. Selecționerul a bifat o singură victorie, în partida amicală cu Țara Galilor, ca în ultimele patru dueluri din UEFA Nations League să nu obțină niciun punct.

Revenind la ultimul duel, cel cu Suedia, „tricolorii” au cedat pe teren propriu. Unica reușită a partidei a fost semnată de către Viktor Gyokeres, starul lui Arsenal punctând în minutul 13.

După victoria de pe Arena Națională, atacantul nordicilor a intrat în istorie. Mai exact, prin golul reușit în fața României, Viktor Gyokeres a ajuns la 7 meciuri consecutive de UEFA Nations League în care marchează.

Statisticile arată formidabil: 12 contribuții de gol în ultimele 7 partide din Nations League. Atacantul este primul jucător din istorie care reușește o astfel de performanță. De menționat este faptul că prima ediție din Liga Națiunilor a avut loc în 2018. Cifrele lui Viktor Gyokeres sunt următoarele: