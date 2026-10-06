Am jucat ca niciodată, am pierdut ca întotdeauna! Cam aceasta ar fi concluzia meciului România – Suedia (0-1), la finalul căruia s-a vorbit despre progres, despre o creștere în joc, dar care a adus o a patra înfrângere succesivă pentru tricolori în Nations League, ediția 2026-2027.

Practic, am coborât ștacheta atât de jos, după 1-2 cu Suedia la Stockholm, după 2-4 cu Bosnia la București și după 0-6 cu Polonia la Varșovia, încât o altă înfrângere, la limită, pe teren propriu, ni se pare un pas înainte.

La conferința sa de după meciul de aseară, selecționerul Gheorghe Hagi (61 de ani) a lăsat de înțeles că e cazul să vedem jumătatea plină a paharului. Din păcate, când aruncăm un ochi pe clasamentele din Nations League, în toate cele patru divizii, devine o misiune aproape imposibilă să ținem cont de recomandarea lui Hagi.

România, printre cele șase echipe cu zero puncte

La ora actuală, când etapa a 4-a s-a jucat deja în majoritatea grupelor din A, B, C și D, sunt doar 6 echipe din 54 care au rămas blocate la zero puncte. Iată-le:

*Turcia (Liga A): 0 puncte după meciurile cu Italia (de două ori), Belgia și Franța

*Serbia (Liga A): 0 puncte după meciurile cu Țările de Jos (de două ori), Grecia și Germania

*Cehia (Liga A): 0 puncte după meciurile cu Croația, Anglia și Spania

*Macedonia de Nord (Liga B): 0 puncte după meciurile cu Slovenia, Elveția și Scoția

*România (Liga B): 0 puncte după meciurile cu Suedia (de două ori), Bosnia și Polonia

*San Marino (Liga C): 0 puncte după meciurile cu Finlanda, Albania și Belarus

România, penultima echipă din Nations League!

Faptul că am ajuns printre cele șase echipe, care n-au fost în stare să facă nici măcar un punct în Nations League, nu e singura bornă jenantă pe care am atins-o. Dimensiunea dezastrului se vede și mai bine, în cazul nostru, când realizăm că, la ora actuală, suntem penultima echipă din competiție, locul 53 din 54. Pentru că avem 0 puncte și golaveraj -10! După noi e doar San Marino, cea mai slabă națională din lume, locul 211 din 211 în clasamentul FIFA. Această reprezentativă are tot 0 puncte, dar un golaveraj mai prost, comparativ cu noi: -14.

Așadar, pentru prima dată de când se joacă Nations League – competiția a înlocuit meciurile amicale din sezonul 2018-2019 – am ajuns în postura jenantă de a avea penultima echipă din cele patru divizii.

România, naționala extremelor în Nations League

Prăbușirea noastră, în actuala ediție din Nations League, e cu atât mai dureroasă cu cât, la precedenta participare, am defilat în grupă, ce-i drept în Liga C. Atunci, cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă, România a bătut tot, făcând punctaj maxim într-o grupă cu Kosovo, Cipru și Lituania.