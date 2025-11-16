Miza meciului de la Zenica era o clasare pe locul doi, care ar fi asigurat un traseu mai ușor la barajul de calificare la Campionatul Mondial, dar și șansa de a disputa meciul din semifinale din postura de echipă gazdă.



Acum, ”tricolorii” au la dispoziție ”biletul” obținut la baraj prin intermediul UEFA Nations League. Gigi Becali este convins că Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, nu va fi pe bancă în meciurile decisive pentru calificare.



Gigi Becali e convins: Lucescu pleacă după meciul cu San Marino



Patronul celor de la FCSB urmărește tot ce se întâmplă la echipa națională, acolo unde echipa sa a dat cinci jucători. Omul de afaceri crede că ”Il Luce” va pleca după meciul cu San Marino de marți.



„Ce să comentez. Cât e Lucescu nu vreau eu să zic. Lucescu e mare. Dacă el greșește acum spre finalul carierei, putem să facem niște comentarii. Din bun simț nu vreau să comentez prea mult. Atât zic, trebuiau făcute la pauză două schimbări, dintre care una era Man, care nu era în apele lui. Nu vreau să spun mai mult, dar trebuiau făcute cel puțin două schimbări.



Dacă era altul, comentam. El a ajuns la vârsta asta, măcar respectul ăsta să i-l purtăm. El oricum o să plece acum. Nu mai poate să stea acum, să zicem că mai stă un meci și atât. Ce să mai faci? Lasă-mă cu nu mai vreau să vorbesc”, a spus Becali, la Fanatik.ro.



America, pe hold. Cum arată grupa României după 1-3 cu Bosnia



România rămâne pe locul trei Grupa H, cu 10 puncte. Bosnia e pe doi cu 16 puncte, iar Austria e prima clasată cu 18 puncte. Cipru e pe patru cu opt puncte și San Marino e ultima cu niciun punct.



1. Austria - 18 puncte, 7 meciuri

2. Bosnia - 16 puncte, 7 meciuri

3. România - 10 puncte, 7 meciuri

4. Cipru - 8 puncte, 8 meciuri

5. San Marino - 0 puncte, 7 meciuri



Visul american nu se termină însă aici. El rămâne pe hold. România are șansa barajului pus la dispoziție după ce a câștigat grupa din Nations League C.



Dar adversarii sunt mult mai bine cotați față de cei pe care i-am fi putut întâlnit prin încheierea grupei din preliminariile CM 2026 pe locul doi.

