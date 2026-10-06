Un nou proces pentru Florin Prunea! Fostul portar al Generației de Aur, dat în judecată

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Florin Prunea este una dintre cele mai vizibile persoane din mediul online. Pe lângă analizele de după meciuri, fostul portar iese în evidență și prin derapaje, astfel că, inevitabil, face obiectul unor procese. Florin Prunea, dat în judecată de către Csikszereda În momentul de față, Florin Prunea are pe rol mai multe procese. După ce Robert Niță a dezvăluit la VOYO SPORT LIVE că l-a acționat în instanță, membrul Generației de Aur a mai primit o lovitură. În urma unui derapaj avut în direct la adresa clubului Csikszereda, analistul TV va trebui să meargă din nou la tribunal. Formația din Miercurea Ciuc i-a intentat, la rândul ei, un proces. Totul a pornit de la declarațiile fostului internațional, care a susținut că Mihai Stoichiță ar fi plătit lunar cu 2.000 de euro de către Csikszereda pentru a oferi diverse avantaje clubului. Conducerea din Miercurea Ciuc a decis să își caute dreptatea în instanță, unde Florin Prunea are calitatea de pârât. Rămâne de văzut ce decizie vor lua judecătorii.

Csikszereda l-a dat în judecată pe Florin Prunea

Declarațiile oferite de Florin Prunea Toată această situație a pornit de la un șir de declarații oferite de către Florin Prunea. Aflat în direct la Digi Sport, fostul portar a expus că Mihai Stoichiță ar încasa o sumă importantă de bani din partea Csikszereda. „La noi, directorul tehnic al echipei naţionale are salariu de la alt club. Stă numai pe la Miercurea Ciuc şi pe la fotbal feminin. El trebuie să facă treaba asta (n.r. schimbare) şi oamenii lui Burleanu, dacă el nu se pricepe. Am dovezi, da. De Stoichiţă, bineînţeles. Ce face Stoichiţă pentru fotbalul românesc? Cu ce se ocupă? Vine Gică (n.r. Hagi). S-a dus Ilie (n.r Dumitrescu). Trebuie să îi lase să facă treabă. Belodedici face ceva la FRF în afară de faptul că e umilit? I s-a luat şi maşina de serviciu. Îşi bat joc de el. Eu le-am spus lui Gică şi Ilie. Dacă tot sunteţi acolo, să faceţi ceva. Pe Ilie îl văd în locul lui Stoichiţă. Asta cu comisia, e făcută de 20 de ani de UEFA. Nu am făcut-o noi. Aşa e prezentată. Dar trebuie să stai în ţară zi de zi pe la cluburi ca să îţi faci o idee. Pleci o săptămână acolo, o săptămână dincolo. Dacă vine Hagi, ce facem? Îl compromitem pe Hagi? Eu în locul lui aş pune nişte condiţii foarte clare. Am nevoie de o echipă, de sus până jos, să ne lăsaţi să muncim. Voi aţi demonstrat că nu suntenţi în stare, nu puteţi. Aţi stat acolo şi v-aţi îmbogăţit, aţi luat milioane de euro. Păi e posibil? În 10 ani fotbalul românesc e la pământ, nu avem un atacant”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

Comunicatul oferit de Csikszereda după derapajul lui Florin Prunea „Această afirmație aparține unei figuri tragicomice a fotbalului românesc. Florin Prunea, fostul portar al echipei naționale, este cunoscut de toată lumea: de 20 de ani încearcă cu disperare să devină, la un anumit nivel, conducător de fotbal. Până acum a acumulat eșec după eșec și atrage atenția asupra sa prin astfel de declarații. Trebuie luată în serios deoarece acuzația este că noi l-am plăti, practic, pe al doilea om din Federație, și pe deasupra 'la negru', ceea ce presupune și spălare de bani. Acestea sunt acuzații grave, deși cel care o spune este, din păcate, un personaj nesemnificativ care și-a pătat cariera sportivă respectabilă calomniind pe toată lumea în ultimii 20 de ani. Dacă eu aș da bani cuiva la 'negru', clubul nu ar avea cum să știe, pentru că ori îi dau prin club, ori îi dau la 'negru'. De aici se vede ce fel de conducător sportiv ar fi putut fi acest Prunea, pentru care este absolut natural ca la cluburi să existe bani 'negri'. Poate că la cluburile lui au existat, dar la noi cu siguranță nu. Oricum, întreaga poveste nu are sens: de ce ar trebui să îi plătim lui Stoichiță 2.000 de euro? Este bine cunoscut faptul că eram în relații bune cu domnul Stoichiță încă dinainte de a deveni președintele celor de la Csikszereda. De altfel, nu este singurul dintre liderii de diverse ranguri ai Federației cu care am o relație de prietenie. Nu cred că este o crimă să ai prieteni, iar între timp Mihai a devenit director tehnic la Federație, iar eu președinte de club. Când ne-am întâlnit la un turneu la începutul anilor '90, niciunul dintre noi nu știa că vom ajunge aici. Dar de unde pornește povestea? De la faptul că antrenorul și mai mulți oficiali ai Farului Constanța, după meciul jucat împotriva noastră, și subliniez, terminat la egalitate, 1-1, au afirmat, unii sugerând, alții spunând-o direct pe holuri, că Stoichiță a fost prezent la meci și că a influențat arbitrajul; ba chiar că îi influențează de fiecare dată când vine aici. De aici a pornit totul: Zicu nu a putut digera rezultatul, iar Prunea a cusut această teorie a conspirației ca fiind un fapt, bazându-se pe sugestiile antrenorului. Nu lăsăm lucrurile așa. Avocatul clubului îi va trimite o scrisoase acestui domn pe nume Prunea, prin care îi somăm să își prezinte scuze pentru minciuna lansată, pentru că este o minciună clară. În cazul în care nu va face asta, îl vom da în judecată. De altfel, ca să vedem cu ce fel de oameni avem de-a face: dacă tastați numele lui Prunea în motoarele de căutare, apar una după alta scuzele sale publice. Persoanei respective îi place la nebunie să apară și să mintă, iar pentru el chiar și prezentarea scuzelor este o altă oportunitate de a fi în lumina reflectoarelor. Avem de-a face cu acest tip de personaj, dar subliniez: nu lăsăm această calomnie fără consecințe”, se arată pe site-ul oficial al lui Csikszereda.

Florin Prunea, chemat în sala de judecată și de către Robert Niță Niță a explicat, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, motivul din spatele hotărârii sale. Fostul atacant al Rapidului s-a decis să meargă în justiție după un incident petrecut când lua masa alături de familia sa și cea a lui Dan Șucu, patronul giuleștenilor. Niță a povestit cum, influențat de cuvintele folosite de Florin Prunea la adresa sa, un individ i-a strigat lui Dan Șucu: „Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?”. Niță a decis atunci să meargă în instanță împotriva portarului Generației de Aur. „Vechea dispută, începută acum un an jumate, cred, doi ani și continuată așa la extrem, a domnului Prunea și cred că s-a depășit cu mult limita și vorbim de toate limitele posibile! Ok, înțelegem nișa, înțelegem că așa trebuie, că așa se vinde, dar este mult prea mult și este nevoie, împreună cu echipa mea de avocați, să luăm atitudine. Cum altfel decât juridic? Punctul culminant a fost un moment care a pus capac. Înțeleg ironia, voi mă cunoașteți mai mult sau mai puțin. Înțeleg caterinca, înțeleg nevoia de a inventa, de a apărea, de a vorbi, de a-ți menține un loc de muncă, dar până undeva când se depășește cu mult limita și din punctul de vedere al exprimării și așa mai departe. ﻿Momentul care a pus capac s-a petrecut într-o duminică. Am ieșit cu domnul Șucu. Probabil este și invidie mare, că domnul Șucu este cine este. Am ieșit într-o duminică după-amiază să mâncăm la un restaurant cu mașina mea. Ne-am dat jos din mașină. Am parcat în fața restaurantului. Vizavi de restaurant era, cred că e mult spus domn și îl jignesc, dar o să spun un domn. Și i-a strigat domnului Șucu de vizavi, eram cu familiile, cât să audă și toți cei de pe terasa restaurantului: 'Ce faci, băi, Șucule, ți-ai scos cățelul la plimbare?' Voi ce ați fi făcut în locul meu? (...)”, a explicat Robert Niță, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, exclusiv pe VOYO SPORT 1.

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