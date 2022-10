Patronul FCSB a dat ordin pentru această mutare, care s-ar putea materializa în iarnă.

Becali a fost impresionat de evoluția lui Garita din meciul FC Argeș - Universitatea Craiova 1-0, când atacantul le-a creat probleme serioase experimentaților fundași din echipa lui Mirel Rădoi.

Gigi Becali îl vrea pe Arnold Garita la FCSB!

Rămâne de văzut dacă FC Argeș va fi dispusă să renunțe la serviciile atacantului camerunez, care a mai jucat în cariera sa pentru Chateauroux, Bristol City, Plymouth, RSC Charleroi, Dunkerque, US Boulogne, Villefranche și Peronnas.

„Da, da, da. Așa este, de unde știi? Garita a fost o chestiune de moment, l-am văzut în meciul cu noi, în meciul cu Craiova, parcă și i-am spus lui Dică. I-am spus ”să vezi ce ne face ăsta”.

E puternic, are și viteză, a și demonstrat-o. Am dat un telefon și așa am dat ordin, să vedem dacă poate să se materializeze. Am zis că la iarnă vreau să fie la noi, rezolvați problema”, spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport

Garita a evoluat în 12 partide pentru cei de la FC Argeș în acest sezon, reușind să marcheze de patru ori, cifră la care se mai adaugă și o pasă decisivă.

În prezent, site-urile de specialitate îl evaluează pe Garita la 450.000 de euro.