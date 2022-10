Gică Hagi l-a „taxat” pe Mihai Stoichiță după ce naționala a retrogradat în Liga C a Ligii Națiunilor! Ce i-a transmis „Regele”?

Conducătorul clubului Farul Constanța a dezvăluit că în momentul în care președintele Burleanu și directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, au mers la el pentru a-i propune să preia banca tehnică a naționalei le-a vorbit despre reforma majoră de care e nevoie în fotbalul românesc, lucru negat atunci de Stoichiță.

„Cred eu că suntem cu toţii lămuriţi în momentul de faţa că e o perioadă foarte grea în care am ajuns, cum am spus.

Şi de data asta am văzut lucrurile destul de bine, în ultimii doi ani tot v-am spus că e nevoie de o construcţie serioasă, foarte bună, cu toate că directorul tehnic de la naţională (n.r. Mihai Stoichiţă) n-a fost de acord, dar am dreptate, şi-a dat seama că am dreptate.

Şi numai în felul ăsta putem ajunge să fim competitivi, pentru că v-aţi lămurit cu toţii că suntem într-o perioadă foarte dificilă, grea. Trebuie să producem rezultate şi, ca să produci rezultate, trebuie să construieşti o echipă puternică la nivel european şi mondial, aşa cum am fost şi noi.

Cred că cu toţii plângem pentru că nu convine la nimeni ce vedem şi cum arătăm noi ca ţară şi ne dorim să ne întoarcem unde am fost, cu cei buni. Dar, din păcate, s-a ajuns aici

Practic, trebuie o construcţie foarte bună. În rest, pot veni rezultate, azi mai bune, mâine mai puţin bune, decepţii sau cum suntem în momentul de faţă. E un moment în care trebuie să ne trezim”, a spus Gică Hagi, potrivit Orangesport.

România în urna a treia la tragerile la sorți pentru preliminariile Euro 2024

Tragerea la sorţi a grupelor preliminariilor Campionatului European din 2024 se va desfăşura pe 9 octombrie (ora 13:00), la Frankfurt, echipa naţională a României aflându-se în urna a treia, informează Federaţia Română de Fotbal pe site-ul său oficial.

În urma tragerii la sorţi vor fi create 7 grupe de câte 5 echipe şi 3 grupe de câte 6. Urnele valorice au fost realizate în baza ierarhiei Ligii Naţiunilor 2022-23.

Cele 4 câştigătoare ale grupelor Ligii A din Liga Naţiunilor vor fi într-o urnă specială şi vor fi alocate în grupe de câte 5.

Componenţa urnelor valorice

Câştigătoare Liga A (Liga Naţiunilor): Ţările de Jos, Croaţia, Spania, Italia

Urna 1: Danemarca, Portugalia, Belgia, Ungaria, Elveţia, Polonia

Urna 2: Franţa, Austria, Cehia, Anglia, Ţara Galilor, Israel, Bosnia-Herţegovina, Serbia, Scoţia, Finlanda

Urna 3: Ucraina, Islanda, Norvegia, Slovenia, Irlanda, Albania, Muntenegru, România, Suedia, Armenia

Urna 4: Georgia, Grecia, Turcia, Kazahstan, Luxemburg, Azerbaidjan, Kosovo, Bulgaria, Insulele Feroe, Macedonia de Nord

Urna 5: Slovacia, Irlanda de Nord, Cipru, Belarus, Lituania, Gibraltar, Estonia, Letonia, Moldova, Malta

Urna 6: Andorra, San Marino, Liechtenstein

Conform procedurii UEFA, următoarele împerecheri nu vor fi posibile: Armenia - Azerbaidjan, Belarus - Ucraina, Gibraltar - Spania, Kosovo - Bosnia şi Herţegovina, Kosovo - Serbia.

În plus, pe considerente ce ţin de climă, nicio grupă nu va putea conţine mai mult de două echipe din următoarea listă: Belarus, Estonia, Insulele Feroe, Finlanda, Islanda, Letonia, Lituania, Norvegia.

Alte restricţii ce ţin de distanţele prea mari vor fi activate în grupele în care se vor regăsi Kazahstan, Azerbaidjan şi Islanda.

Tragerea la sorţi va începe cu echipele din urna Ligii Naţiunilor şi urna 1, coborând spre celelalte urne valorice pe măsură ce bilele sunt epuizate.

Meciurile din preliminariile EURO 2024 din Germania se vor disputa în perioada martie - noiembrie 2023, urmând a fi decise 20 dintre selecţionatele calificate. Alte 3 reprezentative îşi vor câştiga locul la turneul final în urma play-off-urilor Ligii Naţiunilor, în martie 2024.