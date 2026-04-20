Viitorul selecționer a detaliat viziunea sa pentru prima reprezentativă, subliniind intenția de a propune un fotbal deschis și axat pe atac.

„Punctul doi e legat de filosofia mea, de cum văd eu fotbalul. Jucătorul trebuie să știe să atace, dar să facă și faza de apărare. Mie îmi place să joc ofensiv. La sisteme, din punctul meu de vedere, și cred că m-ați cunoscut în ultima perioadă. Am tot fost pe acasă, m-ați văzut și cred că m-ați cunoscut. Îmi place să folosesc și sistemele cu patru fundași, și sistemele cu trei fundași, așa că vom fi destul de dinamici. Ofensiv o să încercăm să fim noi cei care atacăm, iar în defensivă o să ne pliem pe fiecare adversar în parte”, a transmis Gică Hagi.

Acesta va fi al doilea mandat al lui Hagi la echipa națională, după cel din anul 2001. De-a lungul carierei, el a mai pregătit formații precum Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara, FCSB și Viitorul Constanța.

Primele teste pentru Gică Hagi și parcursul din Liga Națiunilor

Noul selecționer va debuta pe bancă în două partide amicale programate în luna iunie. Primul meci se va juca pe 2 iunie, la Tbilisi, împotriva Georgiei. Ulterior, România va întâlni Țara Galilor pe 6 iunie, într-o partidă de pregătire disputată la București, pe stadionul Ghencea.

Meciurile cu miză încep în toamnă, când tricolorii vor lua startul în Grupa B din Liga Națiunilor. Programul confruntărilor este următorul: