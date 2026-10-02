Nicola Zalewski (24 de ani), mijlocașul de la Atalanta, a fost printre cei mai buni jucători de pe teren în Polonia - România. Chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, acesta a bifat un ”assist” la golul al doilea al lui Robert Lewandowski și i-a făcut viața grea lui Andrei Rațiu pe partea dreaptă.

Gică Hagi, fără replică la marginea terenului

În minutul 76, starul polonez a avut șansa de a duce scorul la 6-0, cu o acțiune personală încheiată cu un șut puțin pe lângă poarta lui Otto Hindrich. A fost ultima sa fază, deoarece a fost înlocuit în minutul 78.

Imediat după acea acțiune, camerele TV de la Varșovia l-au surprins pe Gică Hagi împietrit la marginea terenului, cu privirea ațintită spre teren.