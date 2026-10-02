GALERIE FOTO Stană de piatră! Cum l-au surprins polonezii pe Gică Hagi

Stană de piatră! Cum l-au surprins polonezii pe Gică Hagi Nationala
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciul dintre Polonia și România poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

TAGS:
Gica HagiPoloniaRomaniaPolonia - romania
Din articol

Nicola Zalewski (24 de ani), mijlocașul de la Atalanta, a fost printre cei mai buni jucători de pe teren în Polonia - România. Chiar dacă nu și-a trecut numele pe lista marcatorilor, acesta a bifat un ”assist” la golul al doilea al lui Robert Lewandowski și i-a făcut viața grea lui Andrei Rațiu pe partea dreaptă.

Gică Hagi, fără replică la marginea terenului

În minutul 76, starul polonez a avut șansa de a duce scorul la 6-0, cu o acțiune personală încheiată cu un șut puțin pe lângă poarta lui Otto Hindrich. A fost ultima sa fază, deoarece a fost înlocuit în minutul 78.

Imediat după acea acțiune, camerele TV de la Varșovia l-au surprins pe Gică Hagi împietrit la marginea terenului, cu privirea ațintită spre teren.

  • Vlcsnap 2026 10 02 23h20m57s907
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start din Polonia - România:

  • Polonia (4-4-2): Bulka - Cash, Bednarek, Kiwior, Frankowski - Szymanski, Zielinski, W. Nowak, Zalewski - Swiderski, Lewandowski
  • Rezerve: Kochalski, Abramowicz, Wojtuszek, Kędziora, Slisz, Pietuszewski, Urbanski, Zukowski, Puchacz, Skoras, Reguła, Potulski
  • România (4-2-3-1): Hindrich - Rațiu, Drăgușin, V. Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, I. Hagi (cpt.), Mihăilă - Bîrligea
  • Rezerve: I. Radu, Cojocaru, Coubiș, M. Marin, Tănase, Cicâldău, Stanciu, Borza, Cîrjan, Moruțan, Racovițan, Strata
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
Alertă la granița României. O dronă a căzut în zona localităţii Plauru și a provocat un incendiu. MApN face cercetări
ARTICOLE PE SUBIECT
Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori
Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori
ULTIMELE STIRI
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Ianis Hagi s-a străduit să nu plângă după Polonia - România 6-0: „Durerea este mare”. Responsabilii pentru dezastru
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Adrian Porumboiu, verdict după penalty-ul și eliminarea din Polonia - România: „Nu sunt discuții”
Adrian Porumboiu, verdict după penalty-ul și eliminarea din Polonia - România: „Nu sunt discuții”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori

Polonia - România 6-0 | UMILINȚĂ la Varșovia pentru naționala lui Hagi! Lewandowski ne-a lovit de TREI ori

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Hagi, întrebat direct: "De ce îl iei la națională? Ocupi un loc degeaba!"

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB

Karlo Muhar, "distrus" după o săptămână cu Reghecampf! Cum l-a numit pe noul antrenor de la FCSB

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României

LPF a decis! Când se joacă etapa a 11-a din Superliga României



Recomandarile redactiei
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gică Popescu l-a făcut praf după Polonia - România 6-0: ”Depășit”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Gabi Balint a răbufnit după dezastrul din Polonia: ”Să renunțe la tricou!”
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
Cum explică Lewandowski forma din meciul cu România: "Înainte, picioarele îmi erau ca jeleul. Ne-a lipsit dorința de a mai înscrie"
”Își dă Hagi demisia?”. Răspunsul lui Gică Popescu, după Polonia - România 6-0
”Își dă Hagi demisia?”. Răspunsul lui Gică Popescu, după Polonia - România 6-0
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
România, ADIO și EURO 2028? Misiune infernală după dezastrul din Nations League: cum arată ACUM urnele
Alte subiecte de interes
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Plecare surprinzătoare de la Farul Constanța! Fotbalistul pe care Gică Hagi l-a vândut în Franța
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Virgil Ghiță poate fi marea surpriză a lui Mircea Lucescu! Fundașul, start de sezon excelent în Europa
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
Tudor Băluță, prezentat la vicecampioana Poloniei, Slask Wroclaw! Prima reacție
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
CITESTE SI
Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

stirileprotv Un drum expres din România a fost construit după un chestionar al CNAIR în trafic. Cum răspund acum șoferii la întrebări

Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

protv Divorțează după doar 4 luni de căsnicie. El a rupt tăcerea despre motivul pentru care soția lui a depus actele: „Mi-a trimis un mesaj în care spunea că...”

Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

stirileprotv Mirabela Grădinaru, vizită în Cehia la ONG-uri pentru copii și tineri. Ce a discutat cu Prima Doamnă, Eva Pavlová

Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

stirileprotv Nicuşor Dan: Alegerile anticipate înseamnă 5 luni în care noi nu putem face rectificare. Nu ne jucăm de-a soarta acestei ţări

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC 332: Silva vs Wang


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Rosas Jr. vs Barcelos


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!