E petrecere în Polonia, după ce naționala României a fost zdrobită în repriza a doua: ”I-a făcut zile fripte!”

După o primă repriză încheiată doar cu 0-1, după un penalty transformat de Robert Lewandowski, rămași în zece, tricolorii au cedat în actul secund.

Lewandowski a făcut dubla în minutul 47, iar scorul a devenit 3-0 în minutul 49, când Virgil Ghiță a trimis în propria poartă. Zielinski a făcut 4-0 în minutul 62, iar Bednarek a marcat pentru 5-0 în minutul 66.

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”Ce incursiune extraordinară a făcut Zalewski în careu, pe partea stângă! L-a depășit pe Rațiu și i-a trimis o pasă pe jos lui Lewandowski, care a înscris din apropiere și a făcut 2-0”, au scris polonezii de la Sport.pl după dubla lui Robert Lewandowski.

La doar doua minute după ce Lewandowski a făcut ”dubla”, Virgil Ghiță a marcat în propria poartă după o acțiune în flancul stâng al polonezilor. Fundașul român a încercat să respingă, dar a trimis în poarta lui Hindrich.

”O altă acțiune pe partea stângă, între Zalewski și Frankowski. Ultimul a trimis o pasă pe jos în careu, iar Ghiță a intervenit și, din nefericire, a înscris în propria poartă!”, au scris polonezii.

Jurnaliștii polonezi au remarcat că Zalewski l-a ”zdrobit” pe Rațiu în actul secund: ”I-am sufocat pe români în repriza a doua, așa cum ar fi trebuit să facem și în prima repriză. Zalewski i-a făcut zile fripte lui Rațiu în repriza secundă”.