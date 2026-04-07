Procesul de numire al noului selecționer, suspendat după decesul lui Mircea Lucescu

Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul de selecționer al României în urmă cu cinci zile, pe 2 aprilie. După decesul lui "Il Luce", FRF a transmis că va suspenda pe o perioadă nedeterminată procesul de numire al noului selecționer.

De asemenea, toate meciurile de fotbal din România vor fi precedate de momente de reculegere.

„Federația Română de Fotbal anunță organizarea unui moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu înaintea partidelor din următoarea etapă, în competițiile Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și în Superligă feminină.

Rămas bun, Mircea Lucescu! Îți mulțumim pentru tot ce ai dăruit fotbalului românesc! Dumnezeu să te odihnească în pace!

În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”, a transmis FRF.

Mesajul transmis de Răzvan Burleanu

Răzvan Burleanu, președintele FRF, a transmis și el un mesaj după decesul lui Mircea Lucescu.

„Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători.

A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a declarat Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal.