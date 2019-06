George Puscas se transfera in proportie de 100% dupa EURO. Anuntul facut de italieni despre ce se intampla la Palermo in acest moment

George Puscas (23 de ani), varful de lance al nationalei de tineret a Romaniei, a facut pana acum un turneu final excelent. El a inscris contra Croatiei si Angliei, ambele reusite venind din lovituri de la 11 metri.

George Puscas, atacantul nationalelor Romaniei, titular la U21, dar si la prima reprezentativa, se va transfera in proportie de 100% dupa EURO. Motivul? Palermo nu va mai juca nici macar in Serie B in sezonul viitor! Italienii anunta ca formatia siciliana nu si-a depus dosarul de inscriere in liga secunda italiana!

Palermo nu s-a inscris in Serie B



Presa italiana anunta ca Palermo, care a terminat sezonul din Serie B cu scandal, fiind depunctata desi se batea pentru promovare, nu s-a inscris in campionat pentru sezonul viitor. Locul lui Palermo ar urma sa fie luat de Venezia!

Gianluca Di Marzio scrie ca oamenii din conducerea lui Palermo au trimis prea tarziu dosarul de inregistrare, motiv pentru care fanii formatiei siciliene au luat cu asalt sediul clubului.

George Puscas va pleca de la Palermo



In aceste conditii, este de asteptat ca Palermo sa se desparta de cei mai importanti jucatori, in incercarea de a-i valorifica. Puscas, dar si macedonenii Trajkovski si Nestorovski sunt trei dintre cei mai scumpi jucatori ai lui Palermo.