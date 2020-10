Haaland este URIAS la doar 20 ani! Topul in care i-a depasit pe Messi, Mbappe sau Cristiano Ronaldo dupa hattrick-ul cu Romania

Erling Haaland (20 ani) continua sa faca senzatie in Europa!

Atacantul lui Dortmund a debutat la nationala Norvegiei in urma cu un an si a strans deja 6 selectii. Titular in meciul din Nations League cu Romania, Haaland a inscris un hattrick si a ajuns astfel la 6 goluri inscrise in 6 meciuri jucate.

Cu golurile inscrise in poarta lui Tatarusanu, Haaland i-a surclasat pe marii fotbalisti ai lumii la debuturile lor pentru nationale.

Astfel, nume importante precum Lewandowski, Messi sau Ronaldo au reusit doua goluri, unul sau niciunul in primele lor 6 meciuri pentru selectionate.

Goluri in primele 6 meciuri pentru nationala:

1. Erling Haaland - 6 goluri

2. Luis Suarez - 3 goluri

3. Neymar - 3 goluri

4. Thierry Henry - 3 goluri

5. Harry Kane - 3 goluri

6. David Villa - 2 goluri

7. Miroslav Klose - 2 goluri

8. Robert Lewandowski - 2 goluri

9. Lionel Messi - 1 gol

10. Kylian Mbappe - 1 gol

11. Robin van Persie - 1 gol

12. Zlatan Ibrahimovic - 1 gol

13. Wayne Rooney - 1 gol

14. Cristiano Ronaldo - 0 goluri

15. Romelu Lukaku - 0 goluri