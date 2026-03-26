„Tricolorii” vor întâlni Turcia pe 26 martie, la „Beșiktaș Park” din Istanbul. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 19:00.

Înaintea confruntării, Sport.ro a luat legătura cu Steliano Filip, fost fundaș al lui Dinamo și fost internațional român, cu șapte selecții la prima reprezentativă.

„Raul Opruț este cel mai în formă fundaș stânga din campionatul nostru”

Fundașul stânga nu a dorit să comenteze selecțiile făcute de „Il Luce”, dar a ținut să precizeze faptul că, în opinia sa, Raul Opruț este cel mai în formă „lateral„ din Superliga României.

„Nu vreau să comentez selecția făcută de domnul Lucescu. Pot spune doar că Raul Opruț, din punctul meu de vedere, este cel mai în formă fundaș stânga din campionatul nostru”, a spus Steliano Filip pentru Sport.ro.

Mircea Lucescu va miza la Istanbul pe Nicușor Bancu de la Universitatea Craiova și Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt. LOTUL COMPLET AICI

În actualul sezon de Superliga, fundașul se poate mândri cu 36 de apariții, șase goluri marcate și trei pase decisive în 3010 de minute prestate pe suprafața de joc.

Dinamo, echipa la care Opruț este titular incontestabil, s-a calificat în play-off și ocupă în momentul redactării acestui articol ultimul loc, cu 26 de puncte, la două puncte de FC Argeș, ocupanta poziției #5.