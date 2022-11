România a pierdut confruntarea amicală cu Slovenia de pe „Cluj-Arena”. „Tricolorii” au început deosebit de slab, însă în partea a doua a meciului, Edi Iordănescu a schimbat decisiv, introducându-l pe Olimpiu Moruțan în locul lui Andrei Cordea, iar fața naționalei s-a schimbat.

Fostul internațional, Dacian Varga, a vorbit după meci despre evoluția elevilor lui Edi Iordănescu, evidențiind faptul decizia selecționerului de a-l introduce pe Marius Marin între fundașii centrali a dus la o construcție mult mai bună a „tricolorilor”.

„Ar trebui să începem cu lucrurile pozitive după minutul 45. În prima repriză am jucat foarte slab, cred că a fost mincinos scorul de 2-0. În repriza a doua mi-a plăcut. Marius Marin a stat între cei doi fundași centrali și am reușit să construim. Am avut ocazii”, a spus Dacian Varga.

Edi Iordănescu a fost inspirat la pauză: „Asta a impactat imediat”

După meci, Edi Iordănescu a evidențiat faptul că schimbarea de la pauză a impactat imediat și a precizat că e bucuros că „tricolorii” au avut o altă față în repriza secundă.

„Schimbarea la pauză a impactat imediat. A avut o bară (n.r. Olimpiu Moruțan). Accentul a fost pus pe două lucruri. În primul rând, o parte motivațională. Și o parte tactică, mă bucur că echipa a reușit s-o pună în practică. Mă bucur că am reușit să mergem peste adversar”, a spus Edi Iordănescu după meci.

România - Slovenia 1-2

În meciul de pe stadionul Cluj Arena, slovenii au deschis scorul, prin Sesko, lovitură de cap în minutul 26. Cinci minute mai târziu, Sporar a dublat avantajul oaspeţilor. Drăguş a redus din diferenţă în minutul 64, inscriind din pasa lui Cristian Manea.

ROMÂNIA: H. Moldovan - Cr. Manea, Burcă, Nedelcearu (Drăguşin 72), Vătăjelu (Opruţ 60) - R. Marin (Boloca 84), M. Marin, Cicâldău (Olaru 60) – Cordea (46 Moruţan), Puşcaş, Drăguş (Petrila 73). SELECŢIONER: Edward Iordănescu

SLOVENIA: Oblak - Stojanovic, Blazic (Mevlja 46), Bijol, Balkovec (Sikosek 70) – Lovric (Karnicnik 46), Cerin, Kurtic (Stankovic 85), Verbic (Horvat 79) - Sesko, Sporar (Vomberger 46). SELECŢIONER: Matjaz Kek

Arbitru: Nicolas Laforge (Belgia)

Cartonaşe galbene: Drăguş 34, Olaru 82 / Lovric 23, Balkovec 48, Stojanovic 58, Verbic 66, Sikosek 83

Duminică, România va juca un alt amical, cu Republica Moldova, de la ora 20.30, la Chişinău.