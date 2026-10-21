Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”

Deși este cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga, Ștefan Baiaram parcurge o formă sportivă extrem de slabă. După ce a ratat să se transfere în mercato de vară, tânărul fotbalist a dezamăgit.
Ștefan Baiaram, chemat de Mihai Stoichiță la psiholog
Fotbalistul oltenilor nu a mai marcat din 6 august 2026, de la partida cu KuPS din preliminariile UEFA Europa League. Forma slabă a lui Baiaram a fost taxată în dese rânduri și de suporteri, aceștia huiduind de multe ori faptul că atacantul joacă în spate, la siguranță, ci nu caută să ia acțiuni pe cont propriu.
În contextul prezentat mai sus, Mihai Stoichiță a găsit soluția: psihologul FRF. Directorul tehnic al Federației susține că Andrada, psihologul sportiv care ajută toate naționalele de tineret, îl poate readuce pe Ștefan Baiaram pe linia de plutire.
„Dacă e problemă mentală la Baiaram, se rezolvă ușor. Noi, la loturi, avem o domnișoară psiholog care ne ajută mult și la care acum vin jucătorii și antrenorii să ne ceară să participe la acțiunile lotului.
Este un lucru extraordinar de reușit, tot timpul o chemăm pe Andrada să aibă grijă de ei. E psiholog sportiv, colaboratoare cu Federația, o avem de ani de zile alături de noi. E o fată excepțională”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.
Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK
Printre echipele interesate de serviciile fotbalistului a fost și PAOK. Rămasă fără Răzvan Lucescu, formația din Salonic a dorit să îl aducă pe Ștefan Baiaram.
Sport.ro a stat de vorbă cu Elvir Koljic, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a Universității Craiova. Bosniacul încă ține legătura cu fotbaliștii din Bănie, printre care și cu Ștefan Baiaram.
Întrebat despre situația lui Baiaram, Elvir Koljic a transmis că l-a sunat după ce în presă a apărut informația despre transferul la PAOK. Baiaram i-a transmis bosniacului că mutarea este aproape de a fi realizată, însă, în cele din urmă, elenii au semnat un alt fotbalist.
În ciuda acestui aspect, bosniacul e optimist că fostul său coleg își va găsi o nouă echipă cât de curând. Pe lângă asta, Elvir Koljic speră ca oficialii Universității Craiova îi vor da drumul lui Baiaram, în condițiile în care acesta și-a „făcut treaba în Bănie”.
„Am vorbit cu Baiaram despre transferul ratat. L-am sunat, am vorbit cu el, mi-a spus că este aproape să se rezolve, dar a picat! După două zile au adus alt jucător.
Părerea mea este că și el trebuie să plece de acolo, poate s-a și saturat puțin, e de mult timp la echipă și s-a pus o presiune mare pe el. El dă totul pentru Craiova și conducerea ar trebui să ia în calcul lucrul acesta și să-l lase să plece, pentru că merită”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.
- 5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram