Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”

Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ștefan Baiaram a fost chemat la psiholog.

TAGS:
stefan baiaramUniversitatea CraiovaMIhai Stoichita
Din articol

Deși este cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga, Ștefan Baiaram parcurge o formă sportivă extrem de slabă. După ce a ratat să se transfere în mercato de vară, tânărul fotbalist a dezamăgit.

Ștefan Baiaram, chemat de Mihai Stoichiță la psiholog

Fotbalistul oltenilor nu a mai marcat din 6 august 2026, de la partida cu KuPS din preliminariile UEFA Europa League. Forma slabă a lui Baiaram a fost taxată în dese rânduri și de suporteri, aceștia huiduind de multe ori faptul că atacantul joacă în spate, la siguranță, ci nu caută să ia acțiuni pe cont propriu.

În contextul prezentat mai sus, Mihai Stoichiță a găsit soluția: psihologul FRF. Directorul tehnic al Federației susține că Andrada, psihologul sportiv care ajută toate naționalele de tineret, îl poate readuce pe Ștefan Baiaram pe linia de plutire.

„Dacă e problemă mentală la Baiaram, se rezolvă ușor. Noi, la loturi, avem o domnișoară psiholog care ne ajută mult și la care acum vin jucătorii și antrenorii să ne ceară să participe la acțiunile lotului.

Este un lucru extraordinar de reușit, tot timpul o chemăm pe Andrada să aibă grijă de ei. E psiholog sportiv, colaboratoare cu Federația, o avem de ani de zile alături de noi. E o fată excepțională”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.

  • Stefan baiaram 2
×
Baiaram
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tot adevărul din spatele transferului lui Baiaram la PAOK

Printre echipele interesate de serviciile fotbalistului a fost și PAOK. Rămasă fără Răzvan Lucescu, formația din Salonic a dorit să îl aducă pe Ștefan Baiaram.

Sport.ro a stat de vorbă cu Elvir Koljic, unul dintre cei mai importanți atacanți din istoria recentă a Universității Craiova. Bosniacul încă ține legătura cu fotbaliștii din Bănie, printre care și cu Ștefan Baiaram.

Întrebat despre situația lui Baiaram, Elvir Koljic a transmis că l-a sunat după ce în presă a apărut informația despre transferul la PAOK. Baiaram i-a transmis bosniacului că mutarea este aproape de a fi realizată, însă, în cele din urmă, elenii au semnat un alt fotbalist.

În ciuda acestui aspect, bosniacul e optimist că fostul său coleg își va găsi o nouă echipă cât de curând. Pe lângă asta, Elvir Koljic speră ca oficialii Universității Craiova îi vor da drumul lui Baiaram, în condițiile în care acesta și-a „făcut treaba în Bănie”.

„Am vorbit cu Baiaram despre transferul ratat. L-am sunat, am vorbit cu el, mi-a spus că este aproape să se rezolve, dar a picat! După două zile au adus alt jucător. 

Părerea mea este că și el trebuie să plece de acolo, poate s-a și saturat puțin, e de mult timp la echipă și s-a pus o presiune mare pe el. El dă totul pentru Craiova și conducerea ar trebui să ia în calcul lucrul acesta și să-l lase să plece, pentru că merită”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.

  • 5 milioane de euro este cota lui Ștefan Baiaram
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
Un avion militar american a început să patruleze deasupra Mării Negre. Ce alte țări NATO au anunțat întăriri în regiune
ARTICOLE PE SUBIECT
Victor Pițurcă a spus cine e favorită în derbiul FCSB - Rapid: ”Cealaltă navighează în ape tulburi”
Victor Pițurcă a spus cine e favorită în derbiul FCSB - Rapid: ”Cealaltă navighează în ape tulburi”
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
ULTIMELE STIRI
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
Inter - Șahtior, de la 22:00, în Champions League. Cristi Chivu, obligat să câștige | ECHIPELE DE START
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Viitorul lui Bergodi a fost decis! U Cluj a făcut anunțul după întâlnirea cu antrenorul

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO

Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO



Recomandarile redactiei
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
Robert Niță a numit „arma secretă” a lui Daniel Pancu înainte de derby-ul cu FCSB
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
"Are fractură!" FCSB, vești de ultimă oră despre Muhar și Drăguș, înaintea derby-ului cu Rapid
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Finala feminină pe echipe de la Campionatul Mondial de gimnastică, ACUM, pe Pro Arena și VOYO
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Como - Manchester United 3-0 și Lille - Galatasaray 2-4, ACUM pe Sport.ro! Carrick, demolat în Italia
Victor Pițurcă a spus cine e favorită în derbiul FCSB - Rapid: ”Cealaltă navighează în ape tulburi”
Victor Pițurcă a spus cine e favorită în derbiul FCSB - Rapid: ”Cealaltă navighează în ape tulburi”
Alte subiecte de interes
Se termină campionatul, începe războiul! Mihai Rotaru: ”Va fi mereu cu două clase peste Tavi Popescu!”
Se termină campionatul, începe războiul! Mihai Rotaru: ”Va fi mereu cu două clase peste Tavi Popescu!” 
Misterul accidentării lui Ștefan Baiaram și marele regret
Misterul accidentării lui Ștefan Baiaram și marele regret
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
Edi Iordănescu s-a decis după plecarea de la naționala României: "Am vorbit cu el"
CITESTE SI
A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

stirileprotv A primit din greșeală peste 120.000 de euro în loc de 12.900. Ce recompensă i-a oferit banca după ce a returnat banii

MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

stirileprotv MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Italia. Protestele transportatorilor pot provoca blocaje în trafic. FOTO

Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

stirileprotv Alertă de securitate cibernetică în Europa. Mai multe site-uri guvernamentale din Franța, Olanda și Finlanda, scoase offline

Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

stirileprotv Satul în care mai trăiesc doar trei familii, iar o biserică s-a vândut pentru jumătate de dolar. „Odinioară, era o localitate plină de viață”

Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!