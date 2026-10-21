Ștefan Baiaram, chemat la psiholog de oficialul FRF: „Se rezolvă ușor”

Deși este cel mai bine cotat fotbalist din SuperLiga, Ștefan Baiaram parcurge o formă sportivă extrem de slabă. După ce a ratat să se transfere în mercato de vară, tânărul fotbalist a dezamăgit.

Ștefan Baiaram, chemat de Mihai Stoichiță la psiholog

Fotbalistul oltenilor nu a mai marcat din 6 august 2026, de la partida cu KuPS din preliminariile UEFA Europa League. Forma slabă a lui Baiaram a fost taxată în dese rânduri și de suporteri, aceștia huiduind de multe ori faptul că atacantul joacă în spate, la siguranță, ci nu caută să ia acțiuni pe cont propriu.

În contextul prezentat mai sus, Mihai Stoichiță a găsit soluția: psihologul FRF. Directorul tehnic al Federației susține că Andrada, psihologul sportiv care ajută toate naționalele de tineret, îl poate readuce pe Ștefan Baiaram pe linia de plutire.

„Dacă e problemă mentală la Baiaram, se rezolvă ușor. Noi, la loturi, avem o domnișoară psiholog care ne ajută mult și la care acum vin jucătorii și antrenorii să ne ceară să participe la acțiunile lotului.

Este un lucru extraordinar de reușit, tot timpul o chemăm pe Andrada să aibă grijă de ei. E psiholog sportiv, colaboratoare cu Federația, o avem de ani de zile alături de noi. E o fată excepțională”, a spus Mihai Stoichiță, potrivit Fanatik.