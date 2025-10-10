După ce a jucat la naționalele de juniori ale Israelului, Lisav Eissat a decis să evolueze la seniori pentru România, țară în care s-au născut mama și bunica sa. Mircea Lucescu l-a titularizat în amicalul cu Moldova și l-a lăsat pe teren pe tot parcursul jocului.

Andrei Cristea, după România - Moldova 2-1: "Eissat parcă are ceva din Chivu în tinerețe"



Eissat i-a lăsat o impresie plăcută fostului internațional Andrei Cristea. Actualul antrenor de la Concordia Chiajna l-a comparat cu fostul căpitan Cristi Chivu la începutul carierei, însă admite că jucătorul lui Maccabi Haifa are nevoie să capete experiență.



"Eissat? Mi-a plăcut. E născut în 2005, e un copil de perspectivă. E o poziție pe care clar avem nevoie de sânge proaspăt, dar parcă a suferit din punct de vedere fizic. A jucat simplu, a construit, a câștigat duelurile la cap, chiar dacă atacanții Postolachi și Boiciuc erau mai înalți sau mai masivi.

Parcă are ceva din Chivu în tinerețe, dar nu vreau să exagerez. Din alergarea lui, din poziționarea în teren e clar că are nevoie de experiență, de meciuri cât mai grele, dar eu cred că poate fi o variantă pentru viitor", a spus Andrei Cristea, după ce a asistat la meciul de pe Arena Națională.

"Ianis Hagi, titular clar cu Austria"

În ceea ce privește compartimentul ofensiv, Andrei Cristea a spus: "O execuție frumoasă a lui Louis Munteanu, un corner foarte bine bătut. Au mai fost și altele gândite și lucrate la antrenament. Se vede clar că este o strategie la națională. Multe variante la poziția de număr 9 nu prea avem. Sunt doar Bîrligea și Louis Munteanu. Important e să fim eficienți. Nu mai contează să fim spectaculoși, ci să câștigăm cele 3 puncte".

Pentru România urmează meciul oficial cu Austria, duminică, de la ora 21:45, pe Arena Națională. Andrei Cristea crede că Mircea Lucescu îl va titulariza din nou pe Ianis Hagi.



"Cred că Ianis Hagi va fi titular clar cu Austria. E clar că a fost o echipă cu jucători care n-au jucat foarte mult la echipa națională. Vom arăta diferit cu Austria pentru că adversarul va fi cu totul altul. Va fi o partidă decisivă", a mai spus Cristea.

