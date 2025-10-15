După victoria cu Austria, „tricolorii” ocupă locul 3 în grupa preliminară, cu 10 puncte, la două lungimi de Bosnia și cinci de liderul Austria.



Pentru calificarea directă la CM 2026, România are nevoie de victorii în meciurile cu Bosnia (15 noiembrie, deplasare) și San Marino (18 noiembrie, acasă), dar și de pași greșiți ai austriecilor.



Indiferent de clasarea finală, echipa lui Mircea Lucescu are deja asigurat un loc la barajul pentru Mondial, grație performanței din Nations League.



Cosmin Bărcăuan, despre Dennis Man: „Mi-a plăcut foarte mult!”



Unul dintre cei care au urmărit partida de pe Arena Națională a fost fostul internațional Cosmin Bărcăuan, care l-a remarcat pe „tricolorul” Dennis Man, fotbalistul lui PSV.



„România a jucat bine, a fost o victorie foarte importantă. Mie mi-a plăcut foarte mult Dennis Man. Știm că faza defensivă nu e punctul lui forte, dar a făcut un meci bun. Urmează partida cu Bosnia, trebuie să ne luăm revanșa, așa ar trebui”, a declarat Bărcăuan pentru Sport.ro.



Dennis Man, ex-FCSB, a fost titular în echipa lui Mircea Lucescu și a primit nota 7,5 din partea SofaScore, fiind printre cei mai activi jucători ai României.



Cine este Cosmin Bărcăuan



Fost fundaș și mijlocaș defensiv, Cosmin Bărcăuan (47 de ani) s-a făcut remarcat la Dinamo București, alături de care a câștigat un titlu și două Cupe ale României.



A jucat și pentru Șahtior Donețk, sub comanda lui Mircea Lucescu, evoluând în Champions League contra unor legende precum Ronaldinho și Messi. A mai trecut pe la PAOK Salonic, OFI Creta și echipa națională, pentru care a marcat două goluri în opt selecții.

