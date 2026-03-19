Cele două echipe și-au dat întâlnire joi seară, de la ora 20:30, în etapa a doua din play-off-ul Superligii României. Meciul a avut loc pe Arena Națională.

Florin Prunea, uluit după ce a văzut prima repriză din Dinamo - Craiova: ”Inexplicabil”

În minutele suplimentare ale primei reprize, Nicușor Bancu i-a lăsat pe olteni în inferioritate numerică după ce l-a faultat stupid la mijlocul terenului pe Maxime Sivis.

Florin Prunea, fost internațional român, nu înțelege gestul lui Bancu și a ținut să puncteze că fotbalistul va sta cel puțin două etape pe bară.

Cât despre jocul din primele 45 de minute, Prunea a evidențiat că e un meci încrâncenat.

”Partidă încrâncenată, mai ales ultimele minute. Dinamo a început mai bine, Craiova a echilibrat. Rămâne de văzut cum va gestiona Craiova. Probabil va schimba, va introduce un fundaș stânga.

E la 70 de metri de poartă. Gestul e inexplicabil. Primești două etape. Nu joacă cu CFR și ”U” Cluj”, a spus Florin Prunea la televiziunea Digi Sport.

Echipele de start

Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan - Musi, Soro, Armstrong

Rezerve: Roșca, Milanov, Mazilu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Ikoko, Țicu, Ngiuwu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Mora, Anzor, D. Matei, T. Băluță, Bancu - Etim, Baiaram

Rezerve: L. Popescu, Al. Crețu, F. Ștefan, Stevanovic, Badelj, Cicâldău, Al Hamlawi, Nsimba, Băsceanu, Teles, Houri, D. Barbu

Antrenor: Filipe Coelho