Turcia, țara în care a cunoscut gloria fotbalistică, pe banca celor de la Galatasaray și Beșiktaș, poate fi capăt de drum pentru Mircea Lucescu, în al doilea său mandat ca selecționer al României.

Dacă pe 26 martie 2026, la Istanbul, tricolorii vor părăsi terenul învinși, după meciul cu Turcia, atunci s-ar încheia și aventura actualului nostru selecționer la prima reprezentativă. Pe de altă parte, există și posibilitatea ca Lucescu să reușească „minunea“, să învingă nu doar Turcia, dar și câștigătoarea barajului Slovacia – Kosovo în deplasare și să ducă România la Mondiale, după 28 de ani!

Un astfel de scenariu, fabulos de-a dreptul, ar prelungi șederea lui „Il Luce“ pe banca României până după Mondialul din Canada, Mexic și SUA.

Stoichiță: „Kopic la națională?! Povești!“

Indiferent de ce va urma, în 2026, e clar că Mircea Lucescu va fi schimbat mai devreme sau mai târziu din funcție. Pentru că are 80 de ani și, pe termen lung, federația trebuie să aibă un înlocuitor pentru el.

În acest context, Mihai Stoichiță (șeful Comisiei Tehnice) a fost întrebat, la Fanatik, dacă Zeljko Kopic, actualul antrenor al lui Dinamo, e pe lista tehnicienilor din care s-ar alege urmașul lui „Il Luce“.

„Cum să se discute de Kopic, dacă Mircea Lucescu este în funcție? Nu ne gândim încă. Sunt povești. Sigur, este un antrenor foarte bun, dar nu doar el, sunt foarte mulți. Ce să mai spui de Leo Grozavu, Adrian Mihalcea, Marius Șumudică, Cosmin Olăroiu… care mai sunt, să mă scuze cei pe care i-am omis. Într-adevăr, Kopic este într-un moment bun, pentru că Dinamo merge foarte bine. Acolo e Kopic, iar mai apoi sunt jucătorii, dar trebuie să ai și fotbaliști de valoare la dispoziție“, a explicat oficialul FRF.

Croatul Zeljko Kopic (48 de ani) e pe banca roș-albilor din decembrie 2023. Sub comanda sa, Dinamo, dintr-o candidată la retrogradare, a devenit o echipă aflată acum în lupta pentru titlu!

