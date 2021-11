Mirel Rădoi: un mandat, 64 de jucători! Cine sunt fotbaliștii care au fost convocați la națională în cei doi ani petrecuți pe bancă

Mirel Rădoi (40 ani) este gata să renunțe la banca tehnică a naționalei României de fotbal după doi ani de mandat. Selecționerul și-a anunțat decizia de a pleca de la cârma naționalei chiar la finalul meciului cu Armenia, câștigat cu 1-0.

Criticat cu vehemență, în repetate rânduri pentru alegerile făcute în alcătuirea lotului, dar și pentru stilul de joc extrem de ofensiv, Rădoi este decis să plece odată ce îi expiră contractul, chiar după ultimul meci al preliminariilor, cu Liechtenstein.

Debut pozitiv, eliminare negativă

Primul meci oficial al lui Rădoi a avut loc abia pe 4 septembrie 2020, la aproape un an după ce semnase contractul. Motivul a fost pandemia de coronavirus. Naționala sa reușit să remizeze în prima partidă, cea cu Irlanda de Nord, din Nations League.

A urmat victoria cu Austria, însă marea dezamăgire a fost ratarea calificării la Campionatul European din 2020, găzduit și de România, după înfrângerea suferită cu Islanda, 1-2.

În total, în cele 18 meciuri pe care naționala le-a jucat sub conducerea sa până în prezent, echipa României a înregistrat 7 victorii, 3 remize și 8 înfrângeri, una dintre ele cântărind cel mai greu, cea cu Islanda.

Convocările, principala problemă

Încă de pe atunci, selecționerul era intens criticat, iar principala problemă au fost convocările pe care acesta le-a făcut. Imediat după eliminarea cu Islanda și umilința cu Norvegia, unul dintre cei mai vehemenți la adresa convocărilor a fost Ciprian Marica.

Atunci, fostul atacant al naționalei evidenția că mulți dintre fotbaliștii de la U21 pe care Rădoi îi chemase la naționala mare pentru meciurile decisive nu aveau ce căuta în lot. Lipsa experienței a fost principalul argument al lui Marica, iar rezultatele au fost confirmarea.

„Trist, vorbeam că o luăm de la capăt, că este un nou început, uităm. Vedem că au fost șabloane. Am arătat ca niște juniori, toți vorbeau de tineri, să promovăm tinerii. Am avut astăzi în teren Manea, Marin, Hagi, Pușcas, Cicâldău, o sumedenie de băieți de la naționala sub 21, pretenții peste pretenții. Realitatea este cea pe care am văzut-o. Acești copii, înca copii, nu aveau ce căuta atât de mulți la națională.

Trebuia lângă ei să vii cu jucători cu experiență, care să ducă greul. Disperarea asta după tineri, fără o filosofie clară, cu doi juniori în teren, trebuie să vină în mod natural.

Este de-a dreptul rușinos. Am fost niște juniori în fața unor seniori care ne-au avut la mână, au defilat cu noi”, declara Ciprian Marica în urmă cu un an.

64 de jucători trecuți pe la națională în mandatul lui Rădoi

Încă de la prima acțiune, de la finalul lui august 2020 și până în prezent, alegerile sale în ceea ce privește convocările au fost intens criticate și disputate. Nu mai puțin de 64 de jucători au fost convocați de selecționer de-a lungul acestei perioade, iar multe dintre aceste nume au provocat mari surprinze în rândul specialiștilor.

Principala 'problemă' a fost reprezentată de faptul că majoritatea fotbaliștilor chemați la națională nu au fost prezențe constante în lotul lui Rădoi, astfel că la fiecare acțiune, un număr considerabil de noi jucători apărea pe lista selecționerului.

În urma ultimelor rezultate, obținute în luna octombrie, Mirel Rădoi nu a mai făcut atât de multe schimbări în lotul său, însă nu a încetat să surprindă. De această dată, prezența lui Enes Sali, tânărul fotbalist de 15 ani de la Farul a fost cea care a atras atât atenție, cât și critici, din cauza vârstei fragede a jucătorului, mai ales în contextul importanței celor două meciuri.

Lista fotbaliștilor convocați de Mirel Rădoi la națională în mandatul său

PORTARI: Ciprian Tătărușanu, Florin Niță, David Lazar, Ionuț Radu, Andrei Vlad, Marian Aioani, Valentin Cojocaru, Florin Iacob, Horațiu Moldovan;

FUNDAȘI: Ionuț Nedelcearu, Vlad Chiricheș, Alin Toșca, Dragoș Grigore, Andrei Burcă, Nicușor Bancu, Florin Ștefan, Mario Camora, Valentin Crețu, Vasile Mogoș, Iulian Cristea, Mihai Bălașa, Bogdan Țîru, Cristi Ganea, Adrian Rus, Deian Sorescu, Tiberiu Căpușă, Virgil Ghiță, Cristi Manea, Andrei Rațiu;

MIJLOCAȘI: Constantin Budescu, Enes Sali, Sergiu Hanca, Dan Nistor, Alexandru Crețu, Alexandru Maxim, Nicolae Stanciu, Alexandru Cicâldău, Ianis Hagi, Ciprian Deac, Gabriel Iancu, Florinel Coman, Răzvan Marin, Alexandru Mitriță, Alexandru Băluță, Eric Bicfalvi, Alexandru Albu, Dennis Man, Ovidiu Popescu, Darius Olaru, Adrian Păun, Olimpiu Moruțan, Marius Marin, Dragoș Nedelcu, Dorin Rotariu, Andrei Cordea;

ATACANȚI: Denis Alibec, George Pușcaș, Sergiu Buș, Claudiu Keșeru, Florin Tănase, Valentin Mihăilă, Andrei Ivan, Denis Drăguș, Jovan Markovici.