EXCLUSIV | "Eu nu l-as acuza foarte tare!" Analiza nationalei lui Mirel Radoi! Unde a gresit selectionerul

"Tricolorii" au pierdut un nou meci, 1-2, cu Georgia, dupa ce venea dupa doua infrangeri consecutive in preliminarii.

Dezamagirea rezultatului si a jocului este mare, microbistii romani declarandu-se nedumeriti de incercarile lui Radoi de a face o echipa nationala care sa-si domine adversarul, in ciuda faptului ca nu exista individualitatile care sa-i permita asta.

Mitica Dragomir, fostul presedinte al ligii, a vorbit si el despre incertitudinea din formatia lui Radoi si schimbarile dese dintre jucatori, pe care nu le vede cu ochi buni. Acesta e parere ca selectionerul trebuie sa ramana si sa-si cristalizeze un lot de jucatori pe care sa se bazeze in mod constant.

"Cred ca Radoi este intr-o cautare perpetua si pana la urma se va opri. Va face un schelet de echipa nationala pe care sa-l stim cu totii. Eu nu l-as acuza foarte tare pe Radoi, fiindca e tanar si incearca. Acum a gasit 4-5 jucatori. Eu i-as scoate pe toti din aparare, in afara de asta de la Dinamo, si as incerca altceva. Dadeau o pasa si stateau pe loc. Distanta dintre fundasi centrali si mijlocasi era de 40 de metri.



Nu se poate asa ceva, mai mare de 10 metri nu ai voie. Uite si la finala Champions League, pasele astea repetate nu duc la nimic bun. Tot pe spatii largi i-a batut Chelsea pe City. Eu zic ca ceva jucatori am putea sa avem acum. Pe Chiriches il vad in fata apararii, in niciun caz fundas central. Pe Marin nu-l vad acolo. A fost un accident, Tanase trebuie sa joace titular la nationala, fiindca are talent. A gresit, de la efort, asa se intampla.

Buba e la fundasii centrali si la mijlocasii centrali. Trebuie sa scoti mingea de la adversari. L-as lasa pe Radoi, dar l-as obliga sa se fixeze asupra a 16-17 jucatori pe care sa se bazeze. Si sa spuna public ce idee de joc are. Trebuie sa ai 7-8 pe care sa ii stii pe de rost.

Keseru ar trebui sa renunte, Chiriches trebuie scos din aparare, fundasul stanga. Ti-as mai da vreo 4, dar nu vreau sa zic, ca sunt tineri. Mi-a placut Sorescu, un jucator de travaliu, daca stie cineva sa-l struneasca, ajunge jucator de bani multi", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.