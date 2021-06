Razvan Marin, distrus dupa ce a ratat de la 11 metri: "Ii intorceam daca marcam eu!" Ce spune de plecarea lui Radoi: "Mister e cu noi, o scoatem impreuna la capat!"

Razvan Marin a irosit un penalty in repriza secunda a testului cu Georgia, pierdut de Romania cu 2-1 la Ploiesti.

Mijlocasul isi asuma vina ratarii de la 11 metri si crede ca Romania ar fi reusit sa revina pe tabela daca el ar fi marcat. Marin n-are emotii ca Radoi ar putea renunta la postul sau in urma rezultatelor sub asteptari ale nationalei.

"Imi pare rau, a venit penalty-ul intr-un moment important. Daca marcam din penalty, intorceam rezultatul. Bat tot timpul in stanga mea, acum am ratat. Am dat peste poarta, cred ca a sters si bara, nu-mi dau seama. Nu mai pot sa dau timpul inapoi. O sa analizam meciul asta cu Georgia, o sa luam partile bune pe care le-am facut. Trebuie sa muncim si sa mergem in Anglia sa facem un meci bun. Credeti ca noi nu ne dorim sa castigam, sa aducem victorii?

Jucam pentru suporteri, reprezentam o tara intreaga. Nu am reusit sa castigam, nu putem schimba nimic. Am avut si cu Armenia, si azi cate un jucator eliminat. Nu putem sa ne luam de ei ca am pierdut meciurile. Nici nu stiu daca a fost de rosu la Tanase azi. A pus corpul spre adversar... mergem inainte, n-avem cum sa schimbam aceste doua rezultate. Trebuie sa ne gandim individual si sa nu mai repetam anumite greseli. Nu ma tem ca-l pierdel pe Radoi, impreuna o scoatem la capat, Mister e langa noi", a spus Marin la PRO X.