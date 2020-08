Serge Gnabry MARCHEAZA peste tot! Mijlocasul GOLGHETER a "punctat" si in dragoste. Elvetianca TRASNET cu care se iubeste jucatorul lui Bayern

Fotbalistul de 25 de ani care a dus-o pe Bayern in finala Ligii Campionilor a inceput recent o relatie cu fotomodelul Sandra Jerze.

Bavarezii sunt la un singur pas de castigarea trofeului continental, iar o mare parte din meritele pentru parcursul excelent din acest sezon ii revin lui Serge Gnabry. Mijlocasul german s-a remarcat cu cele 4 goluri marcate in poarta lui Tottenham (in faza grupelor), cu "dubla" de pe Stamford Bridge din optimea cu Chelsea si acun cu cele doua reusite care au rapus revelatia Lyon in faza semifinalelor.

Forma buna a lui Gnabry poate fi pusa si pe seama faptului ca jucatorul lui Bayern se simte implinit pe plan sentimental, el cucerind-o in urma cu cateva luni pe frumoasa Sandra Jerze. De origine elvetiana, proaspata iubita a lui Serge impresioneaza cu fotografiile de colectie de pe Instagram, unde aduna admiratori pe banda rulanta.

La putin timp dupa ce si-au oficializat relatia, cei doi au plecat intr-o vacanta romantica prin insulele din Grecia, unde Serge Gnabry si-a incarcat bateriile pentru mini-turneul Ligii Campionilor de la Lisabona.