EXCLUSIV! Isaila detoneaza BOMBA: "Am fost fortat sa PLEC de la tineret!" Anuntul facut de fostul selectioner

Daniel Isaila regreta despartirea de nationala de tineret chiar inainte de finalul preliminariilor pentru EURO.

Intr-un interviu exclusiv PROX, Daniel Isaila a detonat bomba. Omul care a format actuala echipa de tineret a Romaniei a fost fortat sa accepte o oferta din Arabia Saudita, de la Al-Hazem. Isaila spune ca indepartarea sa de la nationala nu a fost fortata de venirea lui Mirel Radoi, cel care avea sa-i ia locul. Radoi a ocupat functia de director tehnic al nationalei de tineret la inceputul preliminariilor.

TRAGEREA LA SORTI PENTRU GRUPELE EURO U21 SUNT LA PROX, VINERI, ORA 19:00!



"Mi-a parut rau atunci pentru ca a trebuit sa plec! Dupa toate discutiile pe care le-am avut, am avut multe discutii cu conducerea FRF si in urma acestor discutii am luat aceasta decizie. Nu vreau sa comentez mai mult, a trebuit sa plec!

Nu s-au facut presiuni pentru a-i face loc lui Radoi, e exclus! Au fost alte discutii, dar nu mai conteaza. Au fost discutii initiale, am revenit inainte sa semnez contractul, apoi am pus in balanta, eram la final de contract, am discutat ceva si am luat aceasta decizie", a spus Isaila la PROX.

Radoi a preluat din mers la nationala U21 si a calificat-o la EURO, prima calificare a echipei de tineret dupa 20 de ani!

Isaila spune ca s-a acomodat deja la viata din Arabia Saudita, acolo unde conduce o echipa nou-promovata.

"M-am acomodat foarte bine. Suntem ok, echipa nou-promovata, eu zic ca se putea si mai bine, dar cred ca e bine pana acum in 9 etape.

M-am acomodat putin mai greu, e ok, nu ma deranjeaza foarte tare. Orasul in care stam e putin cam mic, nu ai ce face in afara de fotbal. Aici pur si simplu ne ocupam numai cu fotbal.

M-am bucurat pentru calificare, pana la urma a fost si munca mea, nu a fost una usoara, in special cu acel debut. Asta e cel mai greu, formarea grupului, cred ca pana la urma toate aceste aspecte au contat. Si venirea lui Mirel a contat, a fost continuitate, stia ce am lucrat, avea toate informatiile cu tot ce s-a lucrat in perioada noastra. I-a fost mult mai usor si lui sa preia aceasta munca si ma bucur ca au incununat cu succes aceasta munca.

Cred ca au demonstrat ca sunt o echipa si un grup foarte bun, de valoare, care pot sa invinga orice adversar. Acum depinde si de sansa, de forma de moment, dar cred foarte tare in acest grup.

Am citit doar in presa de la noi de ofertele pentru Contra de la arabi, nu sunt in masura sa comentez. Orice antrenor de valoare este cautat. Numai el poate spune daca are oferte, chiar nu pot sa comentez acest aspect", a spus Isaila la Ora exacta in sport, pe PROX.